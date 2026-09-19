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Atlético Madrid vs Real Madrid: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Atlético Madrid vs Real Madrid
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GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Atlético Madrid y Real Madrid. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Riyadh Air Metropolitano acoge uno de los partidos más intensos del calendario de LaLiga, con el Atlético Madrid recibiendo al Real Madrid en un derbi que llega cargado de implicaciones en la clasificación. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 7
Riyadh Air Metropolitano

Cómo sintonizar el Atlético Madrid vs Real Madrid

El derbi madrileño se puede seguir en directo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. Consulta las opciones disponibles según tu región en la tabla de emisoras.

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Atlético Madrid contra Real Madrid alineaciones probables

3-4-2-1
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Formación
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. PubillM. PubillC. RomeroC. RomeroD. HanckoD. HanckoA. BaenaA. BaenaG. SimeoneG. SimeoneK. LeeK. LeeM. HjulmandM. HjulmandM. LlorenteM. LlorenteKokeKokeJ. DavidJ. DavidT. CourtoisT. CourtoisI. KonateI. KonateM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesD. HuijsenD. HuijsenF. ValverdeF. ValverdeA. TchouameniA. TchouameniA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
Atlético Madrid

Once inicial

Real Madrid

Manager

  • D. Simeone
  • J. Mourinho

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Acerca del encuentro

El conjunto rojiblanco de Diego Simeone llega al encuentro en un momento irregular. Tres victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un contundente 4-0 ante Osasuna, se mezclan con derrotas ante el Athletic Club y el Liverpool en Champions. Las bajas de Pablo Barrios y Alexander Sørloth añaden presión a un once que necesita regularidad.

El Real Madrid, en cambio, atraviesa su mejor momento de la temporada. José Mourinho ha construido una racha de cuatro victorias en los últimos cinco partidos, con triunfos ante el Rayo Vallecano por 4-1 y el Inter de Milán en la Champions League. El único tropiezo fue una derrota ante el Real Betis.

Kylian Mbappé llega a este derbi en el centro del debate futbolístico. El delantero francés ha respondido públicamente a quienes lo señalan como un jugador que solo marca goles pero no arrastra al equipo hacia los títulos, y este tipo de partidos son precisamente los que definen su legado en el Bernabéu, aunque hoy juegue como visitante.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, admitió esta semana que sigue de cerca el resultado de este derbi dada su repercusión en la lucha por LaLiga, aunque insistió en que su equipo se centra en su propio trabajo.

Forma

ATM

ATM - Formulario

SEV
W1-3
ATH
L3-0
LIV
L2-1
RSO
W0-3
OSA
W4-0
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5
RMA

RMA - Formulario

MAL
W4-0
BET
L1-0
INT
W2-1
RAY
W4-1
ELC
W2-3
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Atlético Madrid llega al derbi con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con diez goles anotados y seis encajados. El equipo rojiblanco viene de golear al Osasuna por 4-0 en LaLiga, aunque también sufrió una derrota por 3-0 ante el Athletic Club en ese mismo tramo.

El Real Madrid presenta una forma más sólida, con cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco encuentros, sumando doce goles a favor y cinco en contra. Los blancos ganaron su partido más reciente al Elche por 2-3 fuera de casa, y su única caída llegó ante el Real Betis por 1-0.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Atlético MadridEmpateReal Madrid
1
0
4
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
F
Supercopa
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
F
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
9Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El historial reciente entre ambos equipos está claramente decantado hacia el Real Madrid, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos por uno del Atlético y con un empate sin registrar en ese periodo. Los blancos se impusieron en el derbi de la primera vuelta de esta misma temporada por 3-2, y también ganaron la Supercopa por 1-2 en el Metropolitano. El Atlético, por su parte, logró su última victoria en este estadio en LaLiga con un rotundo 5-2 en septiembre de 2025, lo que demuestra que el factor local puede ser determinante.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
W
W
L
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
650186+215
W
W
W
L
W
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
6411146+813
W
W
L
W
D
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
L
D
W
W
D
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
10
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
11
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
13
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
15
VillarrealVillarrealVIL
61231011-15
W
L
L
L
D
16
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
17
GetafeGetafeGET
612337-45
L
D
D
L
W
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
6033311-83
L
D
D
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso
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