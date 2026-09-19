El Riyadh Air Metropolitano acoge uno de los partidos más intensos del calendario de LaLiga, con el Atlético Madrid recibiendo al Real Madrid en un derbi que llega cargado de implicaciones en la clasificación. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

Cómo sintonizar el Atlético Madrid vs Real Madrid

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Acerca del encuentro

El conjunto rojiblanco de Diego Simeone llega al encuentro en un momento irregular. Tres victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un contundente 4-0 ante Osasuna, se mezclan con derrotas ante el Athletic Club y el Liverpool en Champions. Las bajas de Pablo Barrios y Alexander Sørloth añaden presión a un once que necesita regularidad.

El Real Madrid, en cambio, atraviesa su mejor momento de la temporada. José Mourinho ha construido una racha de cuatro victorias en los últimos cinco partidos, con triunfos ante el Rayo Vallecano por 4-1 y el Inter de Milán en la Champions League. El único tropiezo fue una derrota ante el Real Betis.

Kylian Mbappé llega a este derbi en el centro del debate futbolístico. El delantero francés ha respondido públicamente a quienes lo señalan como un jugador que solo marca goles pero no arrastra al equipo hacia los títulos, y este tipo de partidos son precisamente los que definen su legado en el Bernabéu, aunque hoy juegue como visitante.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, admitió esta semana que sigue de cerca el resultado de este derbi dada su repercusión en la lucha por LaLiga, aunque insistió en que su equipo se centra en su propio trabajo.

Forma

El Atlético Madrid llega al derbi con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con diez goles anotados y seis encajados. El equipo rojiblanco viene de golear al Osasuna por 4-0 en LaLiga, aunque también sufrió una derrota por 3-0 ante el Athletic Club en ese mismo tramo.

El Real Madrid presenta una forma más sólida, con cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco encuentros, sumando doce goles a favor y cinco en contra. Los blancos ganaron su partido más reciente al Elche por 2-3 fuera de casa, y su única caída llegó ante el Real Betis por 1-0.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos está claramente decantado hacia el Real Madrid, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos por uno del Atlético y con un empate sin registrar en ese periodo. Los blancos se impusieron en el derbi de la primera vuelta de esta misma temporada por 3-2, y también ganaron la Supercopa por 1-2 en el Metropolitano. El Atlético, por su parte, logró su última victoria en este estadio en LaLiga con un rotundo 5-2 en septiembre de 2025, lo que demuestra que el factor local puede ser determinante.