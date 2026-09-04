El Emirates Stadium acoge este fin de semana uno de los derbis londinenses más atractivos de la temporada, cuando el Arsenal de Mikel Arteta recibe al Chelsea de Xabi Alonso en un choque de Premier League que promete mucho. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 3 6 sept 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Cómo ver Arsenal vs Chelsea en vivo

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Acerca del partido

Los Gunners llegan al partido como campeones defensores de la liga y con un inicio de temporada impecable, habiendo ganado sus dos primeros partidos de Premier League sin encajar un solo gol. La victoria por 3-0 ante el Manchester City en la Community Shield reforzó la sensación de que este Arsenal tiene la ambición y el nivel para repetir título.

El Chelsea, sin embargo, no viene a Londres a hacer bulto. Xabi Alonso ha transformado al equipo de Stamford Bridge desde su llegada, y los Blues han comenzado la temporada con tres victorias consecutivas en todas las competiciones. La remontada ante el Brighton, ganando 4-3 en un partido vibrante, mostró el carácter y la capacidad ofensiva de este nuevo Chelsea.

Arteta afronta el partido con algunas bajas importantes en defensa. Jurrien Timber y William Saliba están descartados, lo que obliga al técnico español a reconfigurar su línea defensiva en un momento delicado. La ausencia de Saliba, en particular, es un contratiempo significativo ante un ataque como el del Chelsea.

Por su parte, Alonso también llega al Emirates con sus propias preocupaciones en el apartado físico. Jordan Henderson, Moisés Caicedo y Marco Palestra están fuera de la convocatoria, aunque el técnico vasco cuenta con un bloque suficientemente sólido para plantarle cara al campeón.

El duelo tiene un contexto añadido tras un verano de movimientos en ambos clubes. El Arsenal cerró el mercado con la salida de Gabriel Martinelli al Al-Hilal, mientras que el Chelsea completó una ventana de fichajes cargada de ambición bajo las órdenes de Alonso.

Noticias del equipo y escuadras

Mikel Arteta no podrá contar con Jurrien Timber ni con William Saliba para este derbi, una baja doble que condiciona notablemente la estructura defensiva de los Gunners. El once probable del Arsenal incluye a David Raya bajo palos, con una línea de cuatro formada por Cristhian Mosquera, Gabriel, Riccardo Calafiori y Ben White. Bukayo Saka, Christos Tzolis, Myles Lewis-Skelly y Declan Rice completarían el centro del campo, con Martin Odegaard y Kai Havertz en las posiciones más avanzadas. Si se producen novedades antes del partido, esta información será actualizada.

Xabi Alonso tampoco llega al Emirates con todos sus efectivos. Jordan Henderson, Marco Palestra y Moisés Caicedo están en la enfermería y no estarán disponibles. El once proyectado del Chelsea sitúa a Damián Martínez en portería, con una defensa de cuatro compuesta por Wesley Fofana, Levi Colwill, Maxence Lacroix y Malo Gusto. Romeo Lavia, Jorrel Hato y Morgan Rogers formarían el centro del campo, con Pedro Neto, Cole Palmer y Joao Pedro en la línea ofensiva.

Forma

El Arsenal llega al partido con un rendimiento sobresaliente en sus últimos cinco encuentros, con cinco victorias en ese tramo. Los Gunners han sumado triunfos ante el Aston Villa (1-0), el Coventry (3-0) y el Manchester City en la Community Shield (3-0), además de dos victorias en amistosos de pretemporada ante el Como y el Borussia Dortmund. En total, el equipo de Arteta ha marcado 10 goles y encajado cuatro en esos cinco partidos, con una solidez defensiva especialmente llamativa en los encuentros de competición oficial.

El Chelsea también llega en un estado de forma notable, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Los Blues ganaron al Brighton por 4-3 en su último partido de liga y también superaron al Fulham por 3-2 en un duelo igualado. La única mancha en ese registro fue el empate 3-3 ante el Johor FC en pretemporada. En total, el Chelsea ha anotado 15 goles en esos cinco encuentros, aunque también ha concedido nueve, lo que apunta a un equipo con mucha capacidad ofensiva pero con márgenes defensivos que el Arsenal querrá explotar.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de marzo de 2026 en la Premier League, con el Arsenal ganando 2-1 en el Emirates Stadium. En los cinco últimos enfrentamientos entre los dos clubes, el Arsenal acumula cuatro victorias por un empate, sin que el Chelsea haya logrado ganar ninguno de esos duelos. En la Copa Carabao de esta misma temporada, los Gunners eliminaron al Chelsea sumando un 1-0 en la vuelta y remontando un 2-3 en la ida en Stamford Bridge. El único resultado sin vencedor en ese período fue el empate 1-1 en Stamford Bridge en noviembre de 2025.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Arsenal ocupa la segunda posición, mientras que el Chelsea se sitúa en el cuarto puesto al inicio de esta jornada.