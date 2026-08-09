Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga Profesional - Jornada 4 9 ago 2026 - 19:15

Cómo ver Argentinos Juniors vs Racing Club en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentinos Juniors y Racing Club se puede ver en vivo por Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrás los canales disponibles para seguir el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Argentinos Juniors recibe a Racing Club en un duelo de Liga Profesional que llega en un momento de forma contrastante para ambos equipos. El conjunto de La Paternal, dirigido por Nicolás Diez, atraviesa uno de sus mejores momentos en el torneo, mientras que la Academia de Juan Pablo Vojvoda busca reencauzar su camino tras una derrota reciente.

Argentinos llega al partido con una racha notable. Tres victorias consecutivas en la Liga Profesional le dan confianza y solidez al equipo local, que se posiciona en lo más alto de su grupo en el Clausura.

Racing, en cambio, viene de caer ante Tigre y necesita una respuesta de carácter. La Academia tiene argumentos para reaccionar: mostró solidez en Copa Sudamericana y sabe competir en partidos de exigencia.

El historial reciente entre estos dos clubes genera expectativa. Las últimas visitas al estadio de Argentinos terminaron con resultados llamativos, incluyendo una goleada 4-1 a favor del local en agosto de 2025.

Si querés saber cómo y dónde seguir este partido en vivo, a continuación encontrás toda la información sobre transmisión, horario y canales disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Argentinos Juniors está conducido por Nicolás Diez. El cuerpo técnico no ha confirmado un once inicial probable y no se registran bajas por lesión o suspensión en los datos disponibles. La información se actualizará cuando haya novedades más cercanas al partido.

Racing Club, bajo las órdenes de Juan Pablo Vojvoda, tampoco presenta un equipo confirmado ni reporta lesionados o suspendidos en los datos actuales. Se esperan más detalles del plantel disponible a medida que se acerque la fecha del partido.

Forma

Argentinos Juniors llega con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo ganó sus tres compromisos más recientes en la Liga Profesional, incluyendo un triunfo 0-1 ante Belgrano el 1 de agosto y una contundente victoria 3-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto. En ese tramo, el conjunto de Diez anotó siete goles y recibió tres.

Racing Club acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue una caída 1-3 ante Tigre el 1 de agosto, aunque antes había goleado 4-1 a Defensa y Justicia en Copa y vencido 2-1 a Gimnasia LP en la Liga Profesional. La Academia marcó nueve goles en ese período y concedió cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos clubes fue el 7 de febrero de 2026, cuando Racing Club venció 2-1 a Argentinos Juniors en condición de local por la Liga Profesional. En los cinco antecedentes más recientes, Argentinos acumula dos victorias, Racing dos, y un resultado aún no computable en ese balance directo. El partido más llamativo del historial reciente fue la victoria 4-1 de Argentinos como local en agosto de 2025.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Argentinos Juniors marcha primero mientras Racing Club ocupa la séptima posición. En el Apertura Grupo B, el local es segundo y la Academia se ubica octava.