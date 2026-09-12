Argentinos Juniors recibe a Gimnasia LP en un duelo de Liga Profesional que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga Profesional - Jornada 9 13 sept 2026 - 16:00

Cómo sintonizar el Argentinos Juniors vs Gimnasia LP

El partido entre Argentinos Juniors y Gimnasia LP se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Acerca del encuentro

El equipo de La Paternal llega al partido como líder del Grupo B del Clausura y segundo en el Apertura, con una racha que lo posiciona entre los candidatos a pelear hasta el final.

Nicolás Diez ha logrado darle al equipo una identidad clara. Los resultados recientes respaldan ese trabajo, con victorias que consolidan al conjunto de La Paternal en lo más alto de la tabla.

Gimnasia LP, dirigido por Ariel Pereyra, llega en un momento complicado. Los últimos cinco partidos dejan un panorama preocupante, con tres derrotas que incluyen una goleada ante Estudiantes.

El historial entre ambos equipos añade tensión al encuentro. Gimnasia ha ganado los últimos dos partidos como local frente a Argentinos, lo que convierte este duelo en una prueba real para el equipo de Diez.

El ganador de este partido podría afianzar su posición en la tabla o, en el caso de Gimnasia, comenzar a recuperar terreno perdido en las últimas semanas.

Noticias de los equipos y escuadras

Argentinos Juniors, dirigidos por Nicolás Diez, no registran bajas confirmadas por lesiones ni suspensiones de cara a este partido. La información sobre el once probable se actualizará cuando esté disponible.

Gimnasia LP, con Ariel Pereyra en el banco, tampoco presenta ausencias confirmadas en este momento. Las novedades del plantel se irán incorporando a medida que se confirmen antes del pitazo inicial.

Forma

Argentinos Juniors llegan al partido con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. El resultado más reciente fue un empate 0-0 ante Barracas Central el 7 de septiembre, que cortó una racha de dos victorias consecutivas. Antes de eso, el equipo había vencido a Aldosivi 2-1 el 30 de agosto. En los cinco partidos, Argentinos marcaron cinco goles y recibieron cuatro.

Gimnasia LP atraviesa un tramo difícil: dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos entre Liga Profesional y Copa. La derrota más contundente fue la caída 4-0 ante Estudiantes el 15 de agosto. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 sobre Tigre el 5 de septiembre. En total, el equipo de Pereyra anotó seis goles y encajó nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 3 de mayo de 2026 en la Liga Profesional, con victoria de Gimnasia LP por 2-0 como local. En los últimos cinco enfrentamientos, Gimnasia acumula tres victorias frente a dos de Argentinos Juniors, con la única victoria visitante de los de La Paternal siendo un 2-0 en la Copa de la Liga Profesional de marzo de 2024.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Argentinos Juniors marcha primero y Gimnasia LP segundo. En el Apertura Grupo B, Argentinos ocupa la segunda posición mientras que Gimnasia se ubica en el quinto lugar.