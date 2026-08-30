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Liga Profesional - Jornada 7 30 ago 2026 - 16:00

Cómo ver Argentinos Juniors vs Aldosivi en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentinos Juniors y Aldosivi se puede ver en vivo por TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrás las opciones de transmisión disponibles para seguir el partido en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argentinos Juniors recibe a Aldosivi en la Liga Profesional argentina, con ambos equipos transitando momentos muy distintos en el torneo.

El conjunto de La Paternal, conducido por Nicolás Diez, llega al partido como líder del Grupo B del Clausura y con una racha que lo posiciona entre los protagonistas del certamen. Tres victorias consecutivas antes del empate ante Lanús marcan el ritmo de un equipo que ha encontrado solidez.

Aldosivi, en cambio, atraviesa uno de sus peores tramos de la temporada. Israel Damonte no ha podido frenar una serie de resultados negativos que los tiene hundidos en la tabla, y el equipo marplatense llega al partido sin margen para más tropiezos.

La diferencia de contexto entre los dos planteles se refleja también en los números. Argentinos suma puntos importantes en la parte alta del Grupo B, mientras que Aldosivi ocupa el puesto 15 en el mismo grupo, lejos de las posiciones que le darían tranquilidad.

Los antecedentes recientes entre estos clubes tampoco favorecen al visitante. Aldosivi no ha podido ganarle a Argentinos en ninguno de sus últimos enfrentamientos, una tendencia que pesa sobre el plantel del sur bonaerense.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el horario de inicio y las novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Nicolás Diez conduce a Argentinos Juniors sin confirmaciones de bajas por lesión ni suspensiones en el plantel. No se ha publicado un once probable por el momento, y se esperan novedades más cerca del inicio del partido.

En el caso de Aldosivi, el técnico Israel Damonte tampoco registra ausencias confirmadas ni sanciones conocidas hasta el momento. La información sobre el equipo titular se irá actualizando a medida que se acerque el pitazo inicial.

Forma

Argentinos Juniors llega al partido con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Lanús el 25 de agosto, mientras que antes de eso cayeron 2-0 ante River Plate. Las tres victorias anteriores, ante Racing Club, Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto, muestran la consistencia que el equipo había alcanzado en ese tramo.

Aldosivi, en cambio, acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre Liga Profesional y Copa. El equipo de Damonte perdió 0-2 ante Independiente Rivadavia el 26 de agosto y 1-3 frente a Unión en la liga. Su único punto en ese período fue el empate sin goles ante Tigre. En total, el visitante marcó apenas dos goles y recibió nueve en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 31 de marzo de 2026 en la Liga Profesional, con Aldosivi como local y Argentinos Juniors ganando 0-2. Ese resultado repite el marcador del enfrentamiento anterior, también disputado en Mar del Plata en septiembre de 2025, donde el resultado fue idéntico: 0-2 para el conjunto de La Paternal. En los cinco partidos más recientes entre ambos, Argentinos Juniors ganó cuatro y perdió uno, con el único triunfo de Aldosivi registrado en junio de 2022.

Clasificación

En el Clausura, Argentinos Juniors lidera el Grupo B mientras que Aldosivi se ubica en el puesto 15 del mismo grupo. En el Apertura, los locales marchan segundos en el Grupo B y los visitantes ocupan la posición 14.