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World Cup - Cuartos de final Kansas City Stadium

Cómo ver Argentina vs Switzerland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentina y Suiza se puede ver en vivo por televisión y por streaming. A continuación encontrás todos los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argentina y Suiza se miden en los cuartos de final del Mundial 2026, con el Kansas City Stadium como escenario de un cruce que definirá uno de los cuatro semifinalistas del torneo.

La Albiceleste llega como campeona vigente bajo la conducción de Lionel Scaloni, con un plantel en plena forma y el peso de defender el título que conquistó en Qatar. Su camino hasta aquí estuvo marcado por la épica: en los octavos de final, Argentina remontó un 0-2 ante Egipto con tres goles en los últimos minutos del tiempo reglamentario y el alargue para sellar un 3-2 que quedará grabado en la memoria del torneo.

Enfrente aparece Suiza, un equipo que ha construido su campaña sobre una solidez defensiva notable. Los dirigidos por Murat Yakin ganaron el Grupo B, eliminaron a Argelia con autoridad y avanzaron ante Colombia en los penales tras un 0-0 en 120 minutos, sin haber concedido un gol en la fase eliminatoria.

El duelo táctico se perfila en el mediocampo. Argentina buscará explotar los espacios con la movilidad de Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul para alimentar a Lionel Messi, líder de la tabla de goleadores del torneo con ocho tantos. Suiza intentará cerrar los carriles centrales con el bloque compacto que comanda Granit Xhaka y salir rápido por las bandas con Dan Ndoye y Ruben Vargas.

El capitán suizo no esconde sus ambiciones. Xhaka se declaró hambriento de dar el golpe ante los campeones del mundo, mientras varios jugadores de su equipo expresaron la ilusión de medirse con Messi en un partido de esta magnitud.

Una incógnita condiciona la preparación europea: Johan Manzambi, revelación del torneo con tres goles, llega con molestias en la rodilla que lo dejaron fuera de los octavos. Ardon Jashari, del AC Milan, está listo para suplirlo de ser necesario junto a Xhaka y Remo Freuler en la sala de máquinas.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el horario de inicio y las opciones de transmisión.

Noticias del equipo y escuadras

Lionel Scaloni no registra bajas confirmadas para el cuartos de final: Argentina llega con su plantel de 26 jugadores en óptimas condiciones. El único interrogante pasa por la selección en ataque, donde Julián Álvarez y Lautaro Martínez compiten por un lugar junto a Messi, y en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico y Facundo Medina disputan la titularidad.

En el bando suizo, Murat Yakin tiene la duda de Johan Manzambi, quien arrastra una lesión de rodilla que lo marginó de los octavos de final ante Colombia. Michel Aebischer y Luca Jaquez también se encuentran fuera de los entrenamientos grupales. No hay once confirmado para ninguno de los dos equipos; la información se actualizará a medida que se acerque el pitazo inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 9 J. Manzambi

Forma

Argentina presenta un registro perfecto en el Mundial 2026 con cinco victorias en cinco partidos, anotando 12 goles y recibiendo cinco. Su última actuación fue la remontada ante Egipto el 7 de julio, ganando 3-2 tras estar en desventaja. Antes de ese encuentro, también venció a Cabo Verde por el mismo marcador en los octavos de la fase de grupos ampliada, y en la fase de grupos derrotó a Jordania 3-1, a Austria 2-0 y a Argelia 3-0.

Suiza acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con apenas dos goles encajados. El empate sin goles ante Colombia el 7 de julio, resuelto en penales a favor de los suizos, fue su resultado más reciente. En los partidos anteriores, golearon a Bosnia y Herzegovina 4-1 en su actuación más contundente, superaron a Canadá 2-1 y vencieron a Argelia 2-0. Su único punto cedido en el torneo llegó en el debut ante Catar, con un 1-1.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambas selecciones data del 1 de julio de 2014, cuando Argentina venció a Suiza 1-0 en los octavos de final del Mundial de Brasil en un partido que se definió en la prórroga. Antes de ese encuentro, los dos equipos se cruzaron en un amistoso en febrero de 2012, con triunfo argentino por 3-1 en territorio suizo. El único registro anterior en este historial es un empate 1-1 en otro amistoso disputado en Suiza en junio de 2007. Argentina acumula dos victorias y un empate en los tres encuentros registrados, sin que Suiza haya logrado ganarle en ninguna ocasión.

Clasificación

Argentina terminó primera en el Grupo J del Mundial 2026, mientras que Suiza lideró el Grupo B para avanzar a la fase eliminatoria como cabeza de serie.