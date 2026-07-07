Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Argentina vs Egipto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentina y Egipto se puede ver en vivo por televisión y en streaming a través de los siguientes canales y plataformas disponibles en Argentina.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argentina y Egipto se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 en el Atlanta Stadium, con los campeones del mundo buscando avanzar a los cuartos de final del torneo.

La Albiceleste llega a este partido tras una victoria sufrida ante Cabo Verde en la ronda anterior, un triunfo por 3-2 que se extendió hasta el tiempo extra y que dejó al cuerpo técnico con preocupaciones sobre la recuperación física del plantel. Lionel Scaloni no ocultó su malestar con el calendario del torneo, señalando que el tiempo de descanso entre partidos se vuelve cada vez más exigente en esta fase.

Egipto, por su parte, protagonizó una de las sorpresas del torneo al clasificarse por primera vez a los octavos de final desde 1934. Los Faraones eliminaron a Australia en la ronda anterior mediante una definición por penales, y llegan a Atlanta con la ilusión de convertirse en la quinta selección africana en alcanzar los cuartos de final de un Mundial.

El técnico Hossam Hassan tiene a su disposición un equipo que demostró solidez defensiva a lo largo de la fase de grupos, donde sumó dos victorias y dos empates en sus cinco partidos más recientes. Frente a ellos espera una Argentina que, pese al desgaste acumulado, sigue siendo el equipo a vencer en este torneo.

Lionel Messi encabeza la tabla de goleadores del torneo y es la principal amenaza para cualquier rival. La Albiceleste busca convertirse en el primer equipo en ganar dos Mundiales consecutivos desde Brasil en 1958 y 1962, una marca histórica que añade peso extra a cada partido que disputan.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, los canales de televisión disponibles y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Lionel Scaloni dirige a Argentina en este encuentro de octavos de final. El cuerpo técnico no ha confirmado el once inicial ni ha reportado lesionados o suspendidos de forma oficial, por lo que la alineación se dará a conocer más cerca del pitido inicial. Se actualizará esta sección con novedades en cuanto estén disponibles.

Egipto llega a Atlanta bajo las órdenes de Hossam Hassan. Al igual que en el caso argentino, no hay información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión en el plantel egipcio, ni se ha dado a conocer el once probable. Esta sección se actualizará con los datos oficiales antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 13 A. Abou El Fotouh

Forma

Argentina llega al partido con un registro perfecto de cinco victorias en sus últimos cinco encuentros. En su duelo más reciente, superó a Cabo Verde por 3-2 en un partido que se extendió hasta el tiempo extra el 3 de julio. Antes de eso, venció a Jordania 3-1 y a Austria 2-0 dentro de la misma Copa del Mundo. En total, la Albiceleste marcó 12 goles y recibió cuatro en esos cinco partidos, mostrando una capacidad ofensiva consistente.

Egipto presenta un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un triunfo ante Australia el 3 de julio, con marcador 1-1 que se resolvió en la tanda de penales. Antes de eso, igualó 1-1 con Irán y venció a Nueva Zelanda 3-1. Los Faraones anotaron siete goles y encajaron cinco en ese período, con dos empates que muestran cierta tendencia a los partidos ajustados.

Historial de Enfrentamientos Directos

ARG Último partidos EGY 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Egipto 0 - 2 Argentina 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El historial reciente entre ambas selecciones es muy reducido. El único antecedente registrado en los últimos años es un amistoso disputado el 26 de marzo de 2008, en el que Egipto recibió a Argentina y cayó derrotado por 0-2. Con un solo encuentro en el registro, no es posible establecer patrones claros, aunque Argentina se llevó la victoria en ese único cruce.

Clasificación

En la Copa del Mundo 2026, Argentina terminó primera en el Grupo J, mientras que Egipto clasificó como segunda del Grupo G.