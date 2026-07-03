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Cómo ver Argentina vs Cabo Verde en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentina y Cabo Verde se puede ver en vivo por televisión y en streaming a través de los canales y plataformas que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argentina y Cabo Verde se miden en el Miami Stadium en un duelo de los octavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste, vigente campeona del mundo, llega a este cruce como clara favorita tras completar la fase de grupos sin ceder ni un solo punto. Enfrente, los Tiburones Azules escriben su propia historia en su primera Copa del Mundo.

Lionel Scaloni conduce a Argentina con la solvencia que lo ha caracterizado desde que tomó las riendas del equipo. El técnico, que según los últimos reportes habría llegado a un acuerdo verbal para extender su contrato hasta 2031, tiene a su disposición un plantel que combina veteranía y desequilibrio individual. Messi llega a este partido como uno de los máximos goleadores del torneo, habiendo ingresado desde el banco ante Jordania para sellar la clasificación con un gol de tiro libre en el minuto 80.

Cabo Verde, en cambio, llega a Miami con la ilusión intacta de un equipo que no se rinde. El conjunto dirigido por Bubista cerró la fase de grupos con tres empates consecutivos ante España, Uruguay y Arabia Saudí, sin ganar pero sin perder, acumulando puntos con una solidez defensiva que sorprendió a propios y extraños.

La diferencia de jerarquía entre ambas selecciones es innegable. Argentina es una máquina bien engrasada, con automatismos claros y un once que conoce sus funciones a la perfección. Cabo Verde, sin embargo, ha demostrado que sabe sufrir y que no regala nada, y eso puede ser suficiente para complicar la tarde a la Albiceleste.

Para conocer cómo y dónde seguir este partido en directo, a continuación encontrarás todos los canales de televisión y opciones de streaming disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Lionel Scaloni no ha confirmado alineación titular para este partido, y los datos disponibles no registran bajas por lesión ni por sanción en el bando argentino. El técnico campeón del mundo cuenta con toda la plantilla a su disposición de cara a este cruce eliminatorio.

En el caso de Cabo Verde, el seleccionador Bubista tampoco presenta una lista oficial de convocados con novedades de última hora. No hay lesionados ni suspendidos confirmados en el equipo africano. Cualquier actualización sobre el estado físico de ambas escuadras se reflejará en este artículo conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Argentina llega a este partido con un rendimiento impecable en sus últimos cinco compromisos, con cinco victorias y ninguna derrota. La Albiceleste cerró la fase de grupos ante Jordania con un triunfo por 1-3, resultado que confirma su condición de primeros del Grupo J. Antes de ese partido, superaron a Austria por 2-0 y a Argelia por 3-0. En total, Argentina ha marcado 11 goles y no ha encajado ninguno en sus tres partidos mundialistas.

Cabo Verde acumula un registro de dos victorias y tres empates en sus últimos cinco encuentros. Los Tiburones Azules no han perdido en ese período, aunque sus tres partidos en el Mundial terminaron en tablas: 0-0 ante España, 2-2 ante Uruguay y 0-0 ante Arabia Saudí. Sus victorias llegaron en amistosos previos al torneo, con un 3-0 ante Bermuda y otro 3-0 ante Serbia.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran enfrentamientos previos entre Argentina y Cabo Verde. Este partido en el Miami Stadium será el primero en la historia entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Mundial 2026, Argentina terminó la fase de grupos como líder del Grupo J, mientras que Cabo Verde avanzó desde el segundo puesto del Grupo H.