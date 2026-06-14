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Cómo ver Arabia Saudí vs Uruguay en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Arabia Saudí y Uruguay se puede seguir en vivo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Arabia Saudí y Uruguay se enfrentan en el Miami Stadium en el arranque del Grupo H de la Copa del Mundo 2026, con ambas selecciones buscando un inicio victorioso en el torneo más importante del fútbol mundial.

Los Halcones Verdes, dirigidos por Georgios Donis, llegan a este Mundial con la memoria fresca de su histórico triunfo ante Argentina en Qatar 2022. Salem Al-Dawsari, dos veces elegido Mejor Jugador de Asia, sigue siendo el motor creativo del equipo, acompañado por el joven mediocampista Musab Al-Juwayr y el lateral Saud Abdulhamid, el único jugador del plantel saudí que milita fuera del país, en el Lens francés.

Uruguay, por su parte, llega bajo las órdenes de Marcelo Bielsa con una generación renovada que ya no depende de las figuras históricas de Luis Suárez y Edinson Cavani. La Celeste ha construido una identidad colectiva sólida, con Federico Valverde como referente desde el mediocampo, respaldado por Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur.

La clasificación uruguaya al Mundial no fue sencilla. El equipo terminó cuarto en las eliminatorias de la CONMEBOL, con dificultades para anotar en los tramos finales del proceso. Sin embargo, Bielsa ha moldeado un bloque defensivo disciplinado que registró 147 recuperaciones en campo rival durante la fase clasificatoria, más que cualquier otra selección sudamericana.

Arabia Saudí tampoco tuvo un camino libre. Finalizó tercera en su grupo de clasificación asiática detrás de Japón y Australia, y debió superar una fase de repechaje para asegurar su plaza. El delantero Feras Al-Buraikan fue determinante en ese proceso con cinco goles.

En la tabla del Grupo H, Arabia Saudí ocupa la segunda posición y Uruguay la cuarta antes de este primer encuentro. Un resultado que podría definir el tono de la campaña de ambas selecciones en el torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver este partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Arabia Saudí llega al partido sin bajas confirmadas por lesión ni suspensiones. El técnico Georgios Donis no ha dado a conocer su once titular previsto, por lo que la alineación inicial se confirmará más cerca del encuentro.

Uruguay tampoco reporta lesionados ni sancionados de cara al debut mundialista. Marcelo Bielsa aún no ha revelado su once proyectado. Se actualizará la información sobre el estado del plantel conforme se acerque la hora del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 1 N. Alaqidi Lesiones y suspensiones 4 Ronald Araújo

Forma

Arabia Saudí llega al torneo con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante Senegal el 9 de junio, mientras que antes habían vencido a Puerto Rico por 3-0 el 5 de junio. Las derrotas ante Ecuador (2-1), Serbia (2-1) y Egipto (0-4) completan un tramo preparatorio irregular en el que encajaron nueve goles y marcaron cuatro.

Uruguay presenta un registro más consistente con una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los dos partidos más recientes terminaron en tablas: 0-0 ante Argelia y 1-1 ante Inglaterra. La única derrota en este período fue la abultada caída 5-1 ante Estados Unidos en noviembre de 2025, que contrasta con la solidez defensiva mostrada después. La Celeste anotó tres goles y recibió seis en estos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambas selecciones data del Mundial de Rusia 2018, donde Uruguay se impuso 1-0 en fase de grupos. Antes de ese encuentro, los dos equipos empataron 1-1 en un amistoso disputado en octubre de 2014 en Arabia Saudí. El único otro registro entre ambas naciones es una victoria saudí por 3-2 en un amistoso de marzo de 2002. En tres enfrentamientos totales, Uruguay y Arabia Saudí registran una victoria cada uno y un empate.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo H, Arabia Saudí ocupa la segunda posición, mientras que Uruguay se encuentra en el cuarto lugar.