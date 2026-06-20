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Cómo ver Alemania vs Ivory Coast en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Alemania y Costa de Marfil se puede ver en vivo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Alemania y Costa de Marfil se miden en el Toronto Stadium en un duelo del Grupo E del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan a este partido con victorias en la primera jornada, lo que convierte el encuentro en un pulso directo por el liderato del grupo.

La Mannschaft de Julian Nagelsmann arrancó el torneo con una goleada por 7-1 ante Curazao, una demostración de poder que silenció cualquier duda sobre el estado del equipo. La contundencia del resultado dejó claro que Alemania no ha venido a Norteamérica a hacer turismo.

Sin embargo, el arranque del torneo no estuvo exento de ruido extradeportivo. Las declaraciones de Jürgen Klopp cuestionando las decisiones tácticas de Nagelsmann generaron polémica, aunque el exentrenador del Liverpool terminó disculpándose públicamente tras la goleada germana.

Costa de Marfil también sumó tres puntos en su debut, con una victoria por 1-0 frente a Ecuador. Los Elefantes, dirigidos por Emerse Fae, mostraron solidez defensiva y capacidad para sufrir cuando el partido lo exigió.

El conjunto marfileño arrastra, no obstante, una sombra incómoda. El delantero Elye Wahi está siendo investigado por presunta manipulación de una tarjeta amarilla en un partido de la Ligue 1 celebrado semanas antes del Mundial, aunque sigue disponible para jugar con su selección.

Dos equipos con victorias, un grupo abierto y mucho en juego. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico alemán Julian Nagelsmann no ha confirmado su once titular para este partido, y por el momento no se han comunicado bajas por lesión ni sanciones en el bando germano. La información sobre el equipo se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

En el lado de Costa de Marfil, el seleccionador Emerse Fae tampoco ha desvelado su alineación prevista. Tampoco hay datos confirmados sobre lesionados o suspendidos en la convocatoria marfileña. Cualquier novedad se incorporará a este artículo antes del comienzo del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Alemania llega al partido con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos, un registro perfecto que incluye competiciones oficiales y amistosos. Los germanos marcaron 17 goles y encajaron 8 en ese período. Su resultado más reciente fue la goleada 7-1 ante Curazao en la fase de grupos del Mundial, mientras que antes habían derrotado a Estados Unidos por 1-2 en un amistoso y a Finlandia por 4-0.

Costa de Marfil acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los Elefantes ganaron su debut mundialista ante Ecuador por 1-0 y previamente habían superado a Francia por 1-2 y a Corea del Sur por 0-4 en amistosos. Su único tropiezo llegó ante Egipto en la Copa Africana de Naciones, donde cayeron por 3-2.

Historial de Enfrentamientos Directos

ALE Último partidos CIV 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Alemania 2 - 2 Ivory Coast 2 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial reciente entre ambas selecciones es escaso. El único precedente disponible data del 18 de noviembre de 2009, cuando Alemania y Costa de Marfil empataron 2-2 en un partido amistoso. Con un único encuentro registrado, no es posible establecer tendencias claras a partir de los datos disponibles.

Clasificación

En la tabla del Grupo E de la Copa del Mundo, Alemania ocupa la primera posición y Costa de Marfil la segunda tras la primera jornada.