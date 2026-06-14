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Cómo ver Alemania vs Curacao en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Alemania vs Curazao se puede seguir en vivo por televisión y mediante transmisión en línea a través de los canales y plataformas que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Alemania abre su participación en el Mundial 2026 ante Curazao en el NRG Stadium de Houston, en lo que será el debut histórico de la pequeña isla caribeña en la Copa del Mundo. El partido corresponde a la fase de grupos del Grupo E y representa un momento sin precedentes para una nación de apenas 156.000 habitantes.

Die Mannschaft llega al torneo bajo la conducción de Julian Nagelsmann, quien enfrenta una presión considerable tras las eliminaciones en fase de grupos de 2018 y 2022. La selección alemana buscará demostrar desde el primer partido que esas decepciones quedaron atrás.

Curazao, por su parte, protagoniza uno de los relatos más sorprendentes de la clasificación. El equipo dirigido por Dick Advocaat, el entrenador de mayor edad en la historia de los Mundiales con 78 años, llegó invicto a la fase final tras una campaña de clasificación que incluyó siete victorias en diez partidos.

Nagelsmann recibió un golpe antes del torneo con la baja por lesión de Lennart Karl, aunque el joven mediocampista del RB Leipzig Assan Ouedraogo fue convocado como reemplazo de urgencia. El técnico alemán sabe que cualquier tropiezo en la fase de grupos podría costarle el puesto, según señaló la leyenda alemana Lothar Matthäus en declaraciones recientes.

Para Curazao, el objetivo inmediato es competir. Los resultados amistosos previos al torneo no fueron alentadores, con derrotas ante Escocia y Australia, aunque cerraron su preparación con una victoria 4-0 sobre Aruba. Advocaat tendrá el desafío de organizar a un plantel que combina jugadores de la diáspora con talento individual reconocible.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el horario de inicio y las novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Alemania está dirigida por Julian Nagelsmann, aunque los datos disponibles no registran lesionados ni suspendidos confirmados en este momento, y no se ha publicado un once probable oficial. La información se actualizará cuando esté disponible antes del inicio del partido.

Curazao cuenta con Dick Advocaat como entrenador. Al igual que ocurre con Alemania, no hay datos confirmados sobre bajas por lesión o suspensión, ni once inicial proyectado publicado. Cualquier novedad se incorporará próxima al pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Alemania llega al Mundial con un registro perfecto de cinco victorias en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-2 ante Estados Unidos el 6 de junio, seguido de una goleada 4-0 sobre Finlandia. En total, Die Mannschaft anotó 16 goles y encajó solo 7 en ese período, incluyendo una victoria 6-0 ante Eslovaquia en la clasificación europea.

Curazao acumula un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue ante Escocia por 4-1 el 30 de mayo, aunque cerraron la preparación con un 4-0 ante Aruba el 7 de junio. En los cinco partidos, el equipo caribeño marcó 6 goles y recibió 12.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran enfrentamientos previos entre Alemania y Curazao. Este partido del 14 de junio de 2026 en Houston será el primero en la historia entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo E del Mundial 2026, Curazao figura en la primera posición antes del inicio de la jornada, mientras que Alemania aparece en el tercer lugar.