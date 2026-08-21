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Aldosivi vs Union: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Aldosivi vs Union
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Cómo ver el partido de Liga Profesional entre Aldosivi y Union, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga Profesional - Jornada 6

Cómo ver Aldosivi vs Union en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Aldosivi y Union se puede ver en vivo por TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrás los canales disponibles y los enlaces para acceder a la transmisión.

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Aldosivi recibe a Union en un partido de la Liga Profesional argentina, con ambos equipos atravesando momentos complicados en sus respectivos grupos y necesitados de sumar puntos para alejarse de la zona baja.

El equipo de Israel Damonte llega al encuentro con tres derrotas consecutivas en el torneo. El conjunto de Mar del Plata no ha podido ganar en sus últimas cuatro presentaciones y el margen de error se achica partido a partido.

Union, dirigido por Leonardo Madelon, no atraviesa un momento muy distinto. Los santafesinos cayeron 1-0 ante San Lorenzo en su última presentación y acumulan tres derrotas en los últimos cinco compromisos.

La racha de Union incluye una sola victoria en ese período, conseguida ante Lanús por 2-1 el 6 de agosto. El resto del tramo fue una mezcla de caídas y un empate que no alcanzó para torcer el rumbo.

Aldosivi, por su parte, no ha podido ganar desde que igualó 1-1 con Defensa y Justicia a fines de julio. Las derrotas ante Barracas Central, Gimnasia LP y Rosario Central marcaron un descenso que complica la posición del equipo en el Grupo B.

Ambos conjuntos se juegan algo más que tres puntos: se trata de una oportunidad para frenar una racha negativa y recuperar algo de confianza en una Liga Profesional donde los márgenes son estrechos.

Para saber cómo ver el partido en vivo por televisión o streaming, encontrás toda la información de transmisión a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

Aldosivi contra Union alineaciones probables

Aldosivi crest
Aldosivi
ALD
Formación
Union crest
Union
UNI
Union crest
Union
UNI

Manager

  • I. Damonte

Israel Damonte conduce a Aldosivi sin que se hayan confirmado lesionados ni suspendidos de cara a este partido. No hay once probable disponible por el momento, y se esperan novedades más cerca del inicio del encuentro.

Del lado visitante, Leonardo Madelon tampoco cuenta con información de bajas confirmadas. Union no ha dado a conocer su formación probable ni registra jugadores fuera de la convocatoria por sanciones o lesiones. Las novedades se actualizarán a medida que se acerque el pitazo inicial.

Forma

ALD

ALD - Formulario

DEY
D1-1
BAC
L1-0
GIM
L1-2
ROS
L2-1
TIG
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
UNI

UNI - Formulario

CAP
D2-2
GIM
L2-0
LAN
W2-1
CEC
L1-2
SAN
L1-0
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Aldosivi registra cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante Tigre el 15 de agosto. Antes de ese punto, el equipo perdió ante Rosario Central (2-1), Gimnasia LP (1-2) y Barracas Central (1-0). El conjunto marplatense convirtió tres goles y recibió cinco en ese tramo.

Union suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco presentaciones. La derrota más reciente fue 1-0 ante San Lorenzo el 15 de agosto. Su única victoria en ese período llegó ante Lanús por 2-1 el 6 de agosto. Los santafesinos marcaron cinco goles y recibieron seis en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AldosiviEmpateUnion
2
1
2
Liga Profesional
Union badge
Union
UNI
1
Aldosivi badge
Aldosivi
ALD
0
F
Liga Profesional
Union badge
Union
UNI
0
Aldosivi badge
Aldosivi
ALD
2
F
Liga Profesional
Aldosivi badge
Aldosivi
ALD
2
Union badge
Union
UNI
1
F
Liga Profesional
Union badge
Union
UNI
0
Aldosivi badge
Aldosivi
ALD
0
F
Liga Profesional
Aldosivi badge
Aldosivi
ALD
1
Union badge
Union
UNI
2
F
5Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El antecedente más reciente entre estos clubes data del 23 de febrero de 2026, cuando Union venció 1-0 a Aldosivi como local en la Liga Profesional. Antes de eso, Aldosivi se había impuesto 2-1 en Mar del Plata el 27 de marzo de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Union ganó dos, Aldosivi ganó dos y uno terminó igualado, con los visitantes también vencedores en el duelo de octubre de 2021 por 1-2.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Aldosivi ocupa el puesto 15 y Union no figura en ese grupo. En el Clausura Grupo A, Union está decimocuarto. En el Apertura Grupo B, Aldosivi se ubica decimocuarto, mientras que Union aparece octavo en el Apertura Grupo A.

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