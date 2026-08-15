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Liga Profesional
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Aldosivi vs Tigre: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Aldosivi vs Tigre
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Tigre
Liga Profesional

Cómo ver el partido de Liga Profesional entre Aldosivi y Tigre, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga Profesional - Jornada 5

Cómo ver Aldosivi vs Tigre en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Aldosivi y Tigre por la Liga Profesional se puede ver en vivo por televisión y por streaming en Argentina. A continuación se detallan los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro.

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Aldosivi recibe a Tigre en un partido de la Liga Profesional argentina con necesidades muy distintas para cada lado. El local llega con urgencia; el visitante, con confianza.

Israel Damonte conduce a un Aldosivi que atraviesa un momento delicado. El equipo marplatense acumula tres derrotas consecutivas en la liga y se encuentra en la decimocuarta posición del Clausura Grupo B, lo que convierte este partido en una obligación para sumar.

Tigre, en cambio, llega con paso firme. Diego Dabove ha construido un equipo competitivo que se ubica cuarto en el Clausura Grupo B y viene de vencer a River Plate en la fecha anterior de la Liga Profesional.

Los de Victoria también están comprometidos en la Copa Sudamericana, lo que suma carga al calendario pero también refleja el nivel que han mantenido durante la temporada.

El historial reciente entre ambos favorece claramente a Tigre, que ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos directos. Aldosivi sabe que romper esa racha en casa es el primer paso para salir de la zona baja.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Aldosivi contra Tigre alineaciones probables

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Aldosivi
ALD
Formación
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Tigre
TIG
Tigre crest
Tigre
TIG

Manager

  • I. Damonte

Israel Damonte dirige a Aldosivi sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. Por el momento no hay once probable confirmado, y cualquier novedad se actualizará antes del inicio del encuentro.

En el caso de Tigre, Diego Dabove tampoco registra lesionados ni suspendidos reportados en los datos disponibles. El once probable no ha sido confirmado oficialmente y se añadirá la información correspondiente cuando esté disponible.

Forma

ALD

ALD - Formulario

RIV
W1-3
DEY
D1-1
BAC
L1-0
GIM
L1-2
ROS
L2-1
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
TIG

TIG - Formulario

NAC
L1-2
RAC
W1-3
BEL
D0-0
RIV
W1-0
CAT
L0-1
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Aldosivi llega al partido en un mal momento de forma, con tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro compromisos de Liga Profesional. Su único triunfo reciente fue ante River Plate en Copa, con un 1-3, pero en la liga acumula caídas ante Rosario Central (2-1), Gimnasia LP (1-2) y Barracas Central (1-0). En total, el equipo local ha marcado cinco goles y encajado siete en sus últimos cinco partidos.

Tigre presenta un balance más equilibrado: dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. La victoria más destacada fue frente a River Plate (1-0) en la Liga Profesional el 8 de agosto, y también se impuso a Racing Club (1-3) el 1 de agosto. Los empates y derrotas llegaron en la Copa Sudamericana, donde cayó ante Nacional (1-2) y ante Club Atlético Torque (0-1). En liga, el conjunto visitante no ha perdido en sus tres últimos compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AldosiviEmpateTigre
1
0
4
Liga Profesional
Tigre badge
Tigre
TIG
1
Aldosivi badge
Aldosivi
ALD
0
F
Liga Profesional
Tigre badge
Tigre
TIG
2
Aldosivi badge
Aldosivi
ALD
0
F
Liga Profesional
Aldosivi badge
Aldosivi
ALD
0
Tigre badge
Tigre
TIG
2
F
Liga Profesional
Tigre badge
Tigre
TIG
3
Aldosivi badge
Aldosivi
ALD
0
F
Copa de la Liga Profesional
Aldosivi badge
Aldosivi
ALD
1
Tigre badge
Tigre
TIG
0
F
1Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron0/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 12 de febrero de 2026 en la Liga Profesional, con Tigre como local y victoria por 1-0. En los cinco últimos enfrentamientos directos, Tigre ha ganado cuatro y Aldosivi uno, aquel 1-0 como local en la Copa de la Liga Profesional del 12 de marzo de 2022. El dominio reciente del conjunto de Victoria es claro, con victorias por 2-0, 2-0 y 3-0 en los cruces anteriores.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Aldosivi ocupa la decimocuarta posición mientras que Tigre se sitúa cuarto. En el Apertura Grupo B, los locales son decimocuartos y el visitante décimo.

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