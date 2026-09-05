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Liga Profesional - Jornada 8 5 sept 2026 - 12:30

Cómo ver Aldosivi vs Banfield en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para Aldosivi vs Banfield se detallan a continuación. El partido puede verse a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Aldosivi recibe a Banfield en la Liga Profesional, un duelo entre dos equipos que atraviesan momentos muy distintos y que necesitan puntos por razones igualmente urgentes.

Israel Damonte no ha podido encontrar estabilidad en el Tiburón. Aldosivi llega a este partido sin haber ganado en sus últimos cinco encuentros, con cuatro derrotas en ese tramo y una posición comprometida en la tabla del Clausura Grupo B.

La derrota ante Argentinos Juniors el 30 de agosto fue la confirmación de una racha negativa que se extiende a lo largo de distintas competencias. El equipo marplatense no ha logrado convertir en varios de esos compromisos y su solidez defensiva tampoco ha acompañado.

Banfield, por su parte, llega con sus propios problemas. Pedro Troglio vio a su equipo perder 3-2 ante River Plate en su último partido de liga, y el Taladro acumula dos derrotas consecutivas en la Liga Profesional. Los triunfos puntuales en Copa no alcanzan para disimular una irregularidad que los tiene en la mitad de la tabla.

El historial reciente entre ambos favorece levemente a Banfield, aunque los antecedentes directos muestran un vínculo parejo que puede inclinarse en cualquier dirección. Aldosivi sabe que jugar de local es una de sus pocas ventajas en este momento.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo: canal de TV, transmisión online y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Israel Damonte conduce a Aldosivi sin novedades confirmadas sobre lesionados o suspendidos. No se ha publicado un once probable para este partido y se esperan actualizaciones a medida que se acerque el pitazo inicial.

En el caso de Banfield, Pedro Troglio tampoco cuenta con información oficial sobre bajas por lesión o sanción. El once proyectado no ha sido dado a conocer. Se agregarán datos más precisos conforme se acerque la fecha del partido.

Forma

Aldosivi atraviesa su peor momento del torneo: cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos, con un único punto conseguido en el 0-0 ante Tigre el 15 de agosto. La derrota más reciente fue 2-1 ante Argentinos Juniors en la Liga Profesional el 30 de agosto. También cayeron 1-3 ante Unión y 2-1 ante Rosario Central. En total, el equipo de Damonte marcó cuatro goles y recibió ocho en ese período.

Banfield registra dos victorias, una derrota y dos caídas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue una derrota 2-3 ante River Plate en la Liga Profesional el 30 de agosto. Antes de eso, cayeron 2-1 ante Newell's Old Boys. Las dos victorias llegaron en Copa ante CA Ferrocarril Midland y en liga ante Racing Club. El Taladro marcó cinco goles pero recibió ocho en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se jugó el 3 de marzo de 2026 en la Liga Profesional, con Banfield como local ganando 2-0. Antes de ese resultado, Aldosivi se había impuesto 1-0 en la misma cancha en noviembre de 2025. En los últimos cinco cruces directos, Banfield suma dos victorias y Aldosivi otras dos, con un triunfo adicional para el Tiburón en abril de 2025 por 2-1 como local.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Aldosivi se ubica 15° y Banfield ocupa el puesto 11°. En el Apertura Grupo B, Aldosivi es 14° y Banfield está en la posición 12°.