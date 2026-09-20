Aldosivi y Atlético Tucumán se miden en la Liga Profesional en un partido que tiene implicancias directas para ambos en la tabla del Grupo B. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 10 21 sept 2026 - 13:30

Cómo sintonizar el Aldosivi vs Atlético Tucuman

El partido entre Aldosivi y Atlético Tucumán se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina.

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Acerca del encuentro

El equipo de Israel Damonte llega en un momento delicado. Los de Mar del Plata cayeron en su último compromiso ante Independiente Rivadavia por 4-3, un resultado que profundiza una racha negativa que los tiene en la parte baja de la tabla.

Aldosivi acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre liga y copa, con la única victoria llegando ante Banfield por 3-1. La solidez defensiva es una asignatura pendiente para Damonte.

Atlético Tucumán, dirigido por Julio César Falcioni, viene de un traspié ante River Plate por 2-1 en la Liga Profesional, pero antes de eso había encadenado una victoria ante Racing Club. El conjunto tucumano tiene un perfil más irregular que sólido en este tramo de la temporada.

Los de Falcioni llegan con algo de rodaje copero encima, habiendo empatado ante Independiente Rivadavia en su último partido antes de este compromiso liguero. Esa experiencia reciente puede ser un factor en el juego del visitante.

Noticias de los equipos y escuadras

En Aldosivi, Israel Damonte conduce al equipo sin que se hayan confirmado novedades sobre lesionados ni suspendidos de cara a este partido. Se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

Del lado visitante, Julio César Falcioni tampoco registra bajas ni sanciones confirmadas en el plantel de Atlético Tucumán. La información sobre el once probable de ambos equipos se completará a medida que se acerque el pitazo inicial.

Forma

Aldosivi atraviesa un momento complicado: cosechó cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, con una sola victoria ante Banfield por 3-1. La más reciente fue una dura caída ante Independiente Rivadavia por 4-3, un partido en el que el equipo mostró fragilidad defensiva. En total, el conjunto local recibió diez goles en ese período, lo que refleja los problemas que arrastra en su línea de fondo.

Atlético Tucumán presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Tras igualar sin goles ante Belgrano e Instituto, el equipo de Falcioni venció a Racing Club por 2-1 antes de caer ante River Plate. El visitante llega con cierta estabilidad, aunque sin haber encontrado todavía una regularidad convincente.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos dos clubes data de marzo de 2026, cuando Atlético Tucumán y Aldosivi igualaron 1-1 en la Liga Profesional. Mirando los últimos cinco enfrentamientos, Atlético Tucumán acumula dos victorias, dos empates y una derrota frente a Aldosivi, con el conjunto marplatense ganando en una ocasión, aquella por 3-0 en agosto de 2019.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Aldosivi se ubica en la decimoquinta posición mientras que Atlético Tucumán ocupa el séptimo lugar, una diferencia que refleja los distintos momentos que atraviesan ambos equipos en esta fase del torneo. En el Apertura Grupo B, los locales aparecen decimocuartos y los visitantes decimoterceros, con ambos conjuntos buscando mejorar su posición en la tabla.