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Dónde ver AC Milán vs Inter Milán en vivo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

AC Milán vs Inter Milán
AC Milán
Inter Milán
Serie A

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Serie A entre AC Milán y Inter Milán hoy. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, lesionados y sancionados, la hora de inicio del partido y más.

El derbi de Milán llega en un momento de máxima tensión competitiva. Milan e Inter se enfrentan en San Siro en la jornada 10 de la Serie A, con los dos clubes en situaciones radicalmente distintas a apenas días de distancia. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Serie A - Jornada 10
San Siro

Cómo ver AC Milán vs Inter Milán en directo hoy

El derbi de Milán se podrá seguir en directo a través de Disney+ Premium.

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Acerca del encuentro

El Milan llega tocado. La derrota en casa ante el Bologna por 4-2 dejó al equipo de Ruben Amorim a siete puntos del líder y fuera de los puestos de Champions League, que es precisamente el objetivo declarado de la temporada. Los problemas se extendieron por todo el equipo, y la presión sobre el técnico portugués es evidente.

Amorim reconoció el cansancio acumulado tras el partido ante el Bologna, apuntando a la carga de partidos y las bajas como factores determinantes. El equipo tuvo una ocasión para recortar distancias con Camarda, pero no logró aprovecharla. El margen de error se estrecha.

El Inter, en cambio, llega como líder de la Serie A. Cristian Chivu sumó otra victoria ante el Venezia, aunque con más sufrimiento del esperado. El portero Ivan Provedel fue determinante para sostener el resultado en el Penzo, donde los locales merecieron al menos el empate.

Federico Dimarco es uno de los nombres a vigilar en el bando nerazzurro. El lateral izquierdo no está mostrando su mejor versión en las últimas semanas, y el derbi será una prueba importante para comprobar si recupera su nivel habitual.

Con el Milan necesitado de puntos para no descolgarse definitivamente de la zona europea y el Inter con la intención de ampliar su ventaja en lo alto de la tabla, el partido de San Siro tiene mucho en juego para ambos lados.

Noticias de los equipos y escuadras

AC Milán contra Inter Milán alineaciones probables

4-3-3
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Formación
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
3-5-2
M. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicPervis EstupiñánPervis EstupiñánA. RabiotA. RabiotL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahC. PulisicC. PulisicO. HutchinsonO. HutchinsonG. RamosG. RamosI. ProvedelI. ProvedelY. BisseckY. BisseckM. AkanjiM. AkanjiA. BastoniA. BastoniP. ZielinskiP. ZielinskiN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoA. DioufA. DioufF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. Thuram
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
4-3-3
AC Milán

Once inicial

Inter Milán

Manager

  • R. Amorim
  • C. Chivu

El Milan recupera a Adrien Rabiot y Mario Gila, que han vuelto a entrenarse con el grupo tras perderse los últimos dos partidos de liga por molestias musculares. También regresa Diego Moreira, aunque su presencia como titular está por confirmar. Siguen fuera del equipo Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze y Pietro Terracciano. El once probable de Amorim contempla a Maignan bajo palos, con De Winter, Pavlovic, Estupiñán y Tomori en defensa, Hutchinson, Musah y Rabiot en el centro del campo, y Pulisic junto a Ramos en ataque.

El Inter afronta el derbi sin Lautaro Martínez, que sigue siendo baja junto a Benjamin Pavard, John Stones, Curtis Jones y Luis Henrique. Chivu recupera a sus titolares habituales tras rotarlos en Venezia: Barella y Calhanoglu regresan al once, al igual que Akanji. El once proyectado sitúa a Provedel o Josep Martinez en portería, con Bisseck, Akanji y Bastoni en defensa, y Thuram como referencia ofensiva junto a Esposito o Bonny.

Forma

MIL

MIL - Formulario

SAL
W0-4
ATA
W3-2
BOU
L3-0
UDI
W0-2
BOL
L2-4
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
INT

INT - Formulario

CLB
L3-4
BOL
W1-3
SHK
W1-0
FIO
W2-1
VEN
W0-2
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Milan llega al derbi con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue la del martes ante el Bologna en casa por 4-2, un resultado que evidenció las carencias del equipo en múltiples líneas. En ese tramo de cinco partidos, los rossoneri han marcado 12 goles y encajado 11, una estadística que refleja tanto su capacidad ofensiva como su fragilidad defensiva. La única victoria europea de ese período fue la goleada 4-0 al Salzburgo en Europa League.

El Inter presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente fue ante el Venezia por 0-2, aunque el marcador no reflejó el dominio local. En Champions League, los nerazzurri ganaron al Shakhtar Donetsk por 1-0 pero cayeron ante el Brujas por 4-3. En total, el Inter ha anotado 10 goles y encajado 8 en ese período, con tres victorias consecutivas en Serie A como tendencia más destacada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

AC MilánEmpateInter Milán
3
2
0
Amistosos
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
F
Copa Italia
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
AC Milán badge
AC Milán
MIL
3
F
Copa Italia
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
7Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el pasado 8 de marzo de 2026, cuando el Milan venció al Inter por 1-0 en San Siro en partido de Serie A. En los cinco últimos enfrentamientos oficiales y amistosos, el Milan acumula tres victorias, un empate y una derrota frente al Inter. Los rossoneri ganaron también el derbi de noviembre de 2025 por 0-1 jugando como visitantes, y se impusieron por 0-3 en la Copa Italia de abril de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
98102510+1525
W
W
W
W
D
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
W
W
W
W
W
3
RomaRomaROM
9630238+1521
W
D
W
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
W
W
W
D
L
5
AC MilánAC MilánMIL
95311811+718
L
W
W
D
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
W
D
W
L
W
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
94231711+614
W
D
L
W
D
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
L
W
L
D
W
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
L
W
W
W
D
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
L
L
L
D
W
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
W
W
L
W
D
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
L
W
L
13
GénovaGénovaGEN
9315813-510
W
W
L
W
L
14
LecceLecceLEC
93061019-99
L
L
W
L
L
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
L
L
L
D
L
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
L
L
W
L
W
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
D
L
L
L
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
L
L
L
D
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
L
L
L
W
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
L
L
W
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de la Serie A, el Inter ocupa el primer puesto mientras que el Milan se encuentra en quinta posición. Esa diferencia de cuatro puestos y siete puntos convierte el derbi en un partido con implicaciones directas en la lucha por el título para el Inter y en la carrera por los puestos europeos para el Milan.

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