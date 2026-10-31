Dónde ver AC Milán vs Inter Milán en vivo hoy: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El derbi de Milán llega en un momento de máxima tensión competitiva. Milan e Inter se enfrentan en San Siro en la jornada 10 de la Serie A, con los dos clubes en situaciones radicalmente distintas a apenas días de distancia. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Serie A - Jornada 10 31 oct 2026 - 15:45 San Siro

Cómo ver AC Milán vs Inter Milán en directo hoy

El derbi de Milán se podrá seguir en directo a través de Disney+ Premium.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Acerca del encuentro

El Milan llega tocado. La derrota en casa ante el Bologna por 4-2 dejó al equipo de Ruben Amorim a siete puntos del líder y fuera de los puestos de Champions League, que es precisamente el objetivo declarado de la temporada. Los problemas se extendieron por todo el equipo, y la presión sobre el técnico portugués es evidente.

Amorim reconoció el cansancio acumulado tras el partido ante el Bologna, apuntando a la carga de partidos y las bajas como factores determinantes. El equipo tuvo una ocasión para recortar distancias con Camarda, pero no logró aprovecharla. El margen de error se estrecha.

El Inter, en cambio, llega como líder de la Serie A. Cristian Chivu sumó otra victoria ante el Venezia, aunque con más sufrimiento del esperado. El portero Ivan Provedel fue determinante para sostener el resultado en el Penzo, donde los locales merecieron al menos el empate.

Federico Dimarco es uno de los nombres a vigilar en el bando nerazzurro. El lateral izquierdo no está mostrando su mejor versión en las últimas semanas, y el derbi será una prueba importante para comprobar si recupera su nivel habitual.

Con el Milan necesitado de puntos para no descolgarse definitivamente de la zona europea y el Inter con la intención de ampliar su ventaja en lo alto de la tabla, el partido de San Siro tiene mucho en juego para ambos lados.

Noticias de los equipos y escuadras

El Milan recupera a Adrien Rabiot y Mario Gila, que han vuelto a entrenarse con el grupo tras perderse los últimos dos partidos de liga por molestias musculares. También regresa Diego Moreira, aunque su presencia como titular está por confirmar. Siguen fuera del equipo Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze y Pietro Terracciano. El once probable de Amorim contempla a Maignan bajo palos, con De Winter, Pavlovic, Estupiñán y Tomori en defensa, Hutchinson, Musah y Rabiot en el centro del campo, y Pulisic junto a Ramos en ataque.

El Inter afronta el derbi sin Lautaro Martínez, que sigue siendo baja junto a Benjamin Pavard, John Stones, Curtis Jones y Luis Henrique. Chivu recupera a sus titolares habituales tras rotarlos en Venezia: Barella y Calhanoglu regresan al once, al igual que Akanji. El once proyectado sitúa a Provedel o Josep Martinez en portería, con Bisseck, Akanji y Bastoni en defensa, y Thuram como referencia ofensiva junto a Esposito o Bonny.

Forma

El Milan llega al derbi con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue la del martes ante el Bologna en casa por 4-2, un resultado que evidenció las carencias del equipo en múltiples líneas. En ese tramo de cinco partidos, los rossoneri han marcado 12 goles y encajado 11, una estadística que refleja tanto su capacidad ofensiva como su fragilidad defensiva. La única victoria europea de ese período fue la goleada 4-0 al Salzburgo en Europa League.

El Inter presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente fue ante el Venezia por 0-2, aunque el marcador no reflejó el dominio local. En Champions League, los nerazzurri ganaron al Shakhtar Donetsk por 1-0 pero cayeron ante el Brujas por 4-3. En total, el Inter ha anotado 10 goles y encajado 8 en ese período, con tres victorias consecutivas en Serie A como tendencia más destacada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el pasado 8 de marzo de 2026, cuando el Milan venció al Inter por 1-0 en San Siro en partido de Serie A. En los cinco últimos enfrentamientos oficiales y amistosos, el Milan acumula tres victorias, un empate y una derrota frente al Inter. Los rossoneri ganaron también el derbi de noviembre de 2025 por 0-1 jugando como visitantes, y se impusieron por 0-3 en la Copa Italia de abril de 2025.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el Inter ocupa el primer puesto mientras que el Milan se encuentra en quinta posición. Esa diferencia de cuatro puestos y siete puntos convierte el derbi en un partido con implicaciones directas en la lucha por el título para el Inter y en la carrera por los puestos europeos para el Milan.