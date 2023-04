Solo Dembélé saca la mejor versión de Lewandowski

El Barça se ha quedado 'seco'. ¿El motivo? El equipo y Lewandowski echan de menos a Dembélé

Que el Barça no atraviesa su mejor momento es un hecho. En los últimos partidos de Liga, sumados a la eliminación de Copa del Rey, dejan claro que el equipo de Xavi Hernández atraviesa un 'atasco' importante tanto en la zona de creación, como en la de finalización. Si en el apartado creativo es una obviedad que el equipo está echando de menos a Pedri y Frenkie De Jong, el asunto está todavía más claro en el último tercio del campo, en los 'metros de la verdad', donde hay que desequilibrar y hacer goles. Robert Lewandowski está realmente incómodo en el campo, no encuentra ocasiones de gol, no tiene socios que le proporcionen posibilidades de marcar y se está sintiendo frustrado. Pero ¿por qué?

Ousmane, clave en la sequía anotadora del Barça

La respuesta a la 'sequía' pasajera que ahora azota al Barça tiene nombre y apellidos. Se trata de Ousmane Dembélé. Desde que el extremo se lesionó, el Barça ha perdido colmillo. Y Lewandowski es menos Lewandowski. En cambio, según las estadísticas, solo Dembélé es capaz de activar al polaco y conseguir sacar su mejor versión. La fórmula es clara: Ousmane pone la poesí y Robert cobra los derechos de autor. Números cantan. Primero, entre ambos, han generado hasta 5 tantos para el equipo. Segundo, Dembélé es el mejor asistente para el polaco, habiéndole dado hasta 3 asistencias de gol. Tercero, 'Lewy' también le ha dado 2 asistencias a Ousmane.

Dembélé saca la mejor versión de Lewandowski

Y por último, queda el dato más demoledor, el que deja bien claro que la sociedad Ousmane-Robert es la más productiva para el ataque culé. Con Dembélé sobre el terreno de juego, Lewandowski ha anotado 22 goles en 23 partidos, con un promedio goleador de 0.96 tantos por encuentro. En cambio, sin Dembélé en el verde, que es justo lo que está pasando ahora, Lewandowski ha anotado tan sólo 5 goles en 13 encuentros, bajando su media a 0,38 goles por partido. En el capítulo de los 'expected goals', la balanza también se inclina del lado de Dembélé. Con él, el margen es de 16,08 en 23 partidos. Sin él, apenas 6,78 en 13 partidos.

Xavi se carga de razones con Dembélé

Los datos no explican el fútbol, pero sí ayudan a comprender algunas situaciones del juego. La primera es que Dembélé es un jugador desequilibrante, capaz de generar peligro por si solo y atraer defensas, algo que libera a Lewandowski y le permite estar menos vigilado para poder ser dañino en el área. La segunda es que, cuando Xavi Hernández destaca siempre el protagonismo de Dembélé, está cargado de razón. El Barça le está echando de menos. Y Lewandowski, también.