Solari: "No me preocupan los pitos a Isco"

El técnico del Real Madrid ha querido quitar importancia a las críticas del público del Santiago Bernabéu al centrocampista

El Real Madrid ha finalizado la fase de grupos con una dura derrota ante el CSKA de Moscú (0-3), una tarde en la que los blancos han naufragado y el público ha tenido un encontronazo con Isco Alarcón. Todo ha sido analizado por Santiago Solari en la sala de prensa.

El rival en el sorteo de Champions

“Hay muchas cosas antes del sorteo. No sé ni cuándo es”.

La derrota ante el CSKA

“La segunda parte no me gustó. Debo asumir el equipo que planteo y el partido que planteo, con muchos chicos jóvenes. Nos ha servido para darles rodaje y lo necesitan: a jugadores jóvenes, a jugadores que necesitan descanso y a los que salen de lesión. No es un camino de rosas. No nos gusta el resultado. Confiábamos en una victoria”.

¿Preocupado por la derrota?

“Me voy triste por el resultado. Sé que asumimos riesgos. Lo tengo claro. El partido pudo ser diferente, porque depende de la contundencia. No lo fuimos en ninguna de las áreas”.

El partido de Isco y Marcelo

“No he visto el reclamo de Isco al público. Marcelo sale de lesión, y trabajaremos entre todos para encontrar su mejor versión”.

Los pitos a Isco

“No me preocupan los pitos a Isco. La afición se expresa porque no le gusta el resultado en general. Pero es que a nosotros tampoco nos gusta”.

¿Juega bien el Real Madrid?

“Creo que cada partido es distinto. Hoy jugamos bien o muy bien los primeros 35 minutos, aunque sin contundencia y con falta de precisión. A partir de sus goles no jugamos bien. No hemos cerrado bien el partido. Se puede ir perdiendo y hacer cosas bien”.

¿Hay desorden sobre el campo?

“Cuenta las victorias también, porque parece que sólo hemos perdido. Hoy asumo los riesgos de la alineación. Es mi responsabilidad. Considero que era necesario darle minutos a los jóvenes, para los que vuelven de lesión. Esperábamos otro resultado”.