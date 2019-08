Sneijder se retira: el Balón de Oro y una deuda eterna

En 2010, el holandés cuajó una temporada excepcional, pero el campeón fue Messi. Además, no estuvo ni entre los tres primeros clasificados.

Wesley Sneijder anunció este lunes su retirada del fútbol profesional, por lo que cuelga las botas sin haber ganado el Balón de Oro. Y esa es una de las mayores injusticias de la historia del premio. Nadie tiene demasiado claro en qué argumentos se basa el jurado a la hora de decidir quienes son los candidatos a ganar el galardón. Al ser un premio anual, lo más sensato sería pensar que el trofeo va hacia el futbolista que mejor temporada haya realizado, aunque ha habido casos en los que no lo ha parecido...

El caso de Sneijder es un ejemplo para pensar en que el premio no sólo se basa en la temporada realizada por el jugador. A pesar de la gran campaña 2009/10 con el , el holandés ni siquiera entró entre los tres mejores jugadores del mundo. El premio se lo llevó Lionel Messi (22,65% de los votos), por delante de Andrés Iniesta (17,36%) y Xavi Hernández (16,48%). Sneijder fue cuarto con el 14,48%.

La temporada del centrocampista fue espectacular. Con el '10' a la espalda, Sneijder añadió en su palmarés una UEFA , un , una , una Copa de y una Supercopa de Italia. Además, fue subcampeón del mundo con en el Mundial de 2010. A nivel personal, fue Balón de Plata y Bota de Bronce en el torneo y nombrado mejor centrocampista de la Liga de Campeones, además de tercer mejor constructor de juego del mundo según la IFFHS.





Si hablamos de la Champions, el holandés fue clave para el equipo dirigido por José Mourinho en prácticamente todos los partidos. En octavos de final participó en los tres goles frente al , en cuartos anotó y dio una asistencia de gol a Diego Milito -otro de los grandes ausentes en esa lista tras ser nombrado delantero y jugador del año para la UEFA y futbolista del año en la Serie A- frente al CSKA de Moscú.

Los aficionados del recordarán las semifinales frente al Internazionale en las que quedaron apeados gracias, en parte, al juego desplegado por el holandés. Wesley marcó un gol en la ida y dio una asistencia. Además, en la final que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu, también dio otro pase de gol Milito frente al , convirtiéndose en el máximo asistente de la Champions en esa temporada y nombrado mejor centrocampista del torneo.

En el mundial de Sudáfrica 2010, Sneijder disputó siete partidos con la 'Oranje', todos ellos de titular, y anotó cinco goles. El centrocampista 'apareció' en los partidos importantes, como por ejemplo, frente a en cuartos de final, en el que marcó el 2-1 definitivo. Cómo no, en la semifinal frente a también marcó.

Con esa temporada, cuesta creer que el ex jugador del -entre otros- no estuviese ni en el podio del Balón de Oro que por entonces daban FIFA y France Football en armonía. Además, hay un dato que corrobora todo lo dicho anteriormente, y es que la revista gala anunció tras la ceremonia que el holandés hubiera ganado el 'antiguo' Balón de Oro, ya que los votos emitidos por los periodistas de la revista fueron para él. Un error. A Wesley Sneijder le deben un Balón de Oro. Tras el anuncio de su retirada, ya no se lo darán.