Sin Ter Stegen, el Barcelona queda en manos de Neto

Valverde confirma la baja del alemán para visitar al Espanyol y ve muy complicada su presencia en la Supercopa española.

Este viernes quedó confirmado que el FC está en manos de Norberto Murara, más conocido como Neto. Así lo reconoció Ernesto Valverde en sala de prensa, donde admitió que Marc-André ter Stegen "viene con unos problemas en el tendón desde hace un tiempo" y que será baja segura para abrir 2020 en el derbi catalán frente al (sábado, 4 de enero).

Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la Supercopa de España: alineaciones probables, convocatorias, día, hora, noticias, cómo verlo y TV

"En un momento determinado miramos que quizá sería baja por un tiempo y ha sido ahora. Mañana no estará disponible y para la Supercopa será complicado. Para después esperamos que pueda estar. ¿Si tiene que operarse? No lo sé, no soy médico pero no hemos hablado en esos términos", confesó Valverde en su comparecencia previa al partido contra los pericos.

El Barça, pese a todo, puede confiar en Neto. Y es que el brasileño ya está listo para volver a la acción, tras regresar tres días antes de lo previsto al trabajo con el equipo azulgrana. Al meta sudamericano se le esperaba el jueves 2 de enero, pero quiso acortar los plazos de su vuelta cuando el delegado del club, Carles Naval, le llamó para informarle que Ter Stegen sería posiblemente baja para el derbi.

El artículo sigue a continuación

El que fuera titular indiscutible en el vio en la actual temporada cómo sus minutos se redujeron de forma considerable con su llegada a la Ciudad Condal, donde aceptó su rol como suplente del portero germano. Solo ha jugado un encuentro en todo el curso 2019/20 (la visita al Inter por , 1-2), pero lo hizo de gran forma y demostrando en que está capacitado para defender la portería azulgrana.

🔊 Valverde: "@mterstegen1 no jugará contra el Espanyol y será difícil que esté en la Supercopa de " #EspanyolBarça pic.twitter.com/ha60cVOTD9 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2020

El Barcelona se enfrenta este sábado al Espanyol, por la jornada 19 de , y cinco días después lo hace ante el , por las semifinales de la . En caso de llegar a la final del certamen nacional, es que enfrentaría al Barça con el Valencia o el , es probable que el portero vuelva a ser Neto. No sólo por el estado de forma de Ter Stegen, que es una incógnita, sino también por premiar el trabajo del brasileño. En ese sentido, de no mediar ninguna intervención quirúrgica, algo que descartó Valverde en sala de prensa, Ter Stegen podría volver el 19 de enero, cuando los catalanes reciban al por la jornada 20 de LaLiga.

En el único encuentro que disputó, ante el Inter, Neto estuvo a un gran nivel. A pesar de encajar un gol, detuvo muchas de las aproximaciones de los nerazzurri y contribuyó a que el conjunto español certificara su pase a octavos de final de la Champions League como primero de grupo, añadiendo casi 3 millones de euros a las arcas del cuadro azulgrana.