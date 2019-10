Simeone justifica la suplencia de Herrera y Arias en el Atlético

Ni el volante mexicano ni el defensor colombiano son de las primeras opciones para el argentino.

En la alineación del no caben 'todos'. Por eso es que el director técnico, Diego Pablo Simeone, ha tenido que subrayar que el equipo es muy vasto y trata de rotar lo más que puede entre las competencias de La Liga y la UEFA . Sin embargo, eso no parece gustarle a algunos aficionados que piden más oportunidades para elementos como Héctor Herrera o Santiago Arias en el once.

"Hay dos posturas. Hay jugadores a los que tienes que asentar en el equipo. Le damos a Joao Félix y (Renan) Lodi la opción de que jueguen porque están cerca de lo que necesitamos. Me faltan Herrera, (Mario) Hermoso y (Marcos) Llorente. Arias está mejor que el año pasado. Vitolo dio un paso adelante porque tiene dificultades si juega muchos partidos seguidos. (Ángel) Correa es un revulsivo", sostuvo en entrevista con El Larguero.

HH únicamente ha disputado 92 minutos hasta ahora entre Liga y UCL, donde incluso debutó con el gol del empate contra la Juventus. En tanto, el lateral lleva 190 entre los mismos torneos mencionados.

El mediocampista llegó como refuerzo para esta temporada en calidad de agente libre después de no renovar con el Porto, conjunto en el que era capitán. Mientras que el oriundo de Medellín cumple su segundo curso en el elenco Colchonero, luego de en el primero sumara más de 30 compromisos siendo parte importante.