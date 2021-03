Simeone: "Para ganar necesitamos contundencia y equilibrio"

Simeone considera que pase lo que pase en el derbi aún quedará mucha Liga y que la contundencia y el equilibro son clave para ganar

En entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ofrece en su comparecencia previa al derbi de mañana domingo, sus valoraciones respecto a ese esperado partido, un encuentro que puede marcar el devenir del Campeonato, a falta de 13 jornadas para acabarlo.

¿El partido vale más de tres puntos? "El campeonato está muy bonito. Mañana se enfrentan dos equipos que están peleando por situaciones similares. Son tres puntos, eso está claro. Quedará mucha Liga por delante. Intentaremos llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño".

¿Qué le aportan Joao y Suárez respecto a Correa al equipo y Suárez? " Esta semana entrenamos de las dos maneras. Mañana decidiremos de qué manera empezamos el partido. Cada uno nos da unas cosas. Correa participa más del trabajo del equipo, con mucho más vértigo en su juego y Joao tiene un talento especial, cosas que no tiene nadie de los que jugará mañana. Los números de Joao son muy buenos. La competencia es buena y sana. Jugarán los dos. Empezará uno y otro esperará".

¿Cómo ves a Suárez cuando cuando el equipo defiende bajo? "Según el partido que quieras valorar. Contra el Sevilla jugamos bajo y lo hizo muy bien, ganamos el partido, ante la Real Sociedad hizo un partido extraordinario y se ganó el partido. Contra el Chelsea, que quizás es donde más referencia haces, no pudimos ganar en un partido donde habían pasado pocas cosas. No solo depende de Suárez, sino de lo que haces cuando tienes la pelota. Una cosa es empezar bajo y no poder sostener la pelota cuando la tengas para jugar en campo rival como sí pasó contra Sevilla y Real Sociedad"

¿Piensa en cómo neutralizar el centro del campo rival? "Solemos hacerlo contra todos los rivales de la misma manera, buscando el equilibrio para anular las virtudes del rival y potenciar las nuestras a partir de lo que creemos en el partido, mañana no será la excepción".

¿Quién se juega más mañana? "En todos los partidos nos jugamos mucho. Desde que llegué le dimos importancia a cada partido. Necesitamos equilibrio y contundencia"

¿Qué le aporta Trippier al equipo? "Ha entrenado siempre, tiene muchas ganas de jugar. Imagínate un futbolista que no viene jugando y entrenando todos los días, si que es fútbol, pero siempre internamente con nosotros. Tiene muchas ganas de jugar, es muy imoprtante para nosotros, tiene calidad, precisión, jerarquía y le da mucho valor a la tenencia de la pelota en ataque. Desde su posición nos da poder atacar haciendo daño en lo profundo y también desde su pase asociativo".

¿Cómo ves a Joao? "A João le veo muy bien, como todo el grupo y a todo el equipo. El equipo está en un punto extraordinario, el equipo esta jugando partidos muy importantes y mañana vamos a tener 18 jugadores de campo más los porteros y algunos empezaran, pero jugaran todos."

¿Con que sistema afrontarán el encuentro? "Hemos trabajado las dos opciones durante la semana y veremos mañana como lo plantearemos".

¿Qué importancia tiene Saúl para el equipo? "Saúl es importante siempre. Un chico de los que mas años lleva con nosotros, que sabe lo que queremos y le necesitamos. Está respondiendo muy bien en los últimos partidos en banda o interno y lo necesitamos. ¿Cuántos minutos? Los que el partido nos pida"