Simeone, entrevista imperdible: “Me duermo imaginándome cómo forma el equipo”

El argentino concede una espectacular entrevista en el diario "Olé"

Diego Pablo Simeone ha concedido una entrevista extensa al diario argentino "Olé", donde habla de la actualidad del Atlético de Madrid, del mundo del fútbol, de sus rutinas y también de su vida familiar en Madrid. Invitado de lujo en el 25 aniversario del diario "Olé", el Cholo se sincera para poner luz y taquígrafos a muchas cuestiones. En Goal nos hacemos eco de todo aquello relacionado con el Atlético de Madrid en una charla tan extensa como deliciosa.

El fútbol ocupa las 24 horas del día. "El fútbol son las 24 horas. Es así. Cuando uno está durmiendo hay otro que está despierto. Y el que está despierto está pensando y si vos estás durmiendo... Entonces, hay ventaja para el que está despierto. Por eso hay que tener cuidado. Siempre comento que el fútbol es algo que es imposible correrlo de todas las distracciones. Si vas al cine, es verdad que si la película dura una hora y media... Puede estar buenísima, pero en el recorrido de una pausa que tenga, o en el momento en que se hizo un poco más lenta, vos empezás a pensar quién juega, si juega Joao o juega Correa. Es difícil contarle al que está al lado. Pero en tu cabeza no dejás de pensar, aunque te vayas a descansar o a dormir. Y muchas veces mi forma de relajarme o irme durmiendo, es imaginándome cómo puede formar el equipo.

Cómo se desarrolla el día a día en el Atlético. "A la mañana, antes del entrenamiento nos juntamos por Zoom, para un repaso de lo que vamos a hacer, porque practicamos a las 11. Después, nos quedamos hablando para ver la tarea del día posterior, lo que vamos a preparar. Y en el interín nos llamamos mil veces con Hernán (Bonvicini) y con Nelson (Vivas) porque van apareciendo cosas. Siempre cuando arranca la semana les comento que vamos a jugar de una manera, pero cuando cierro el equipo, casi seguro no es el mismo que les conté el lunes. Eso es un poco lo que somos y cómo vamos encontrando las mejores soluciones".

Rutina táctica. "Vamos revisando, mirando, observando, ya sea al rival o a tu equipo. A veces, en las primeras imágenes, no terminás encontrando los pequeños detalles que te van a hacer mejorar, lo vas encontrando repitiéndolas. Si jugamos con Liverpool, por ejemplo, tal vez encontrás cómo hacerle daño en el octavo partido que te ponés a ver".

Vídeos para estudiar rivales. "Tenemos gente que nos baja los cortes de partidos de lo que buscamos. Y nos llega al mail un video con situaciones ofensivas y defensivas, nuestras y de los rivales. Ahí yo miro por mi parte. Y en nuestra conversación con Hernán y Nelson vamos marcando una línea metódica de lo que recogemos. Después, miro partidos como distracción. Por ahí me estoy acostado viendo Temperley-Almagro. Y mi mujer me pregunta qué estoy mirando y le digo: “Un partidazo”. Sea el que fuera".

El ciclo en el Atlético de Madrid. "Nosotros fuimos siempre de un pensamiento, aunque no pensar en Miguel Muñoz, técnico del Real Madrid que estuvo 14 años. Lo único que busco es poder ver lo que me gusta, sentirme identificado con los futbolistas que bajan lo que yo quiero dentro del campo. Y no me importa qué jugamos, si es un amistoso, Copa del Rey, final de la Champions, Europa League... Tenemos que competir. Porque mañana en el diario y en el mundo sale Atlético Madrid equipo y el resultado. Lo que importa no es quién jugó, sino que el Atlético Madrid ganó o perdió. Es la primera información. Ganó o perdió. Es lo que intentamos transmitir con hechos y no con palabras. Mostrar que cada entrenamiento es una búsqueda de mejorar, exigir, estarle encima al jugador, para que no sienta que hace diez años que estamos acá. Para que sienta que, si perdemos cuatro partidos, nos pueden echar".

"El crecimiento del club ha sido enorme. Y en consecuencia la búsqueda de más crecimiento sigue estando dentro nuestro proyecto, no sólo en lo futbolístico. Tiene un estadio fantástico, pero necesitamos un centro deportivo nuestro, que hoy sigue siendo prestado. Tenemos pocas canchas para entrenar, dos canchas, así que tú imagínate... Yo siempre digo que nosotros entrenamos para toda España, pusimos lonas, pero se ve igual, porque se transparentan todo con el sol, ¿entendés? Hoy tenemos un vestuario mucho más grande que el que empezamos: el Profe consiguió hacer dos gimnasios de verdad, muy completos, llenos de herramienta para los chicos. También pudimos tener el desayuno estable para los futbolistas todas las mañanas con la posibilidad de que almuercen también ahí, condiciones que antes no había.

Más figuras en el Atleti. "En base a los éxitos laborales y del equipo hubo una construcción general en la que el club, de a poco, pudo darnos más posibilidades. Antes, con todo respeto, teníamos en el ojo 11 ó 12 jugadores. Hoy mirás al plantel y es un dolor de cabeza cada formación que hacés porque te quedan afuera un montón de chicos muy importantes. Todo eso lo generamos desde la oportunidad que le dimos al club para vender mejor el producto y la gran capacidad de gestión que tienen Miguel Ángel Gil y Cerezo. Pero nos queda mucho por hacer".

Manejar los egos de la plantilla. "Yo creo que quieras o no eso va pasando siempre. Cuando ganamos la Liga de 2014 teníamos en el equipo a Juanfran, Joao Miranda, Godín, estaba Alderweirled, Turan, Tiago, lo teníamos a Sosa, a Raúl García, a Koke, a Villa, Cebolla Rodríguez, Diego Ribas... Posiblemente menos nombres, pero muy buenos futbolistas porque si no, no salís campeón. Pero lo único que pone en el lugar correcto a todos es el campo, porque el campo no miente".

Entender lo que el campo muestra, clave. "Nosotros tenemos que buscar, desde la conducción, que ellos entiendan que lo que el campo muestra es lo que nosotros seguimos. Hablar con cada uno, contarle, explicarle, no me gusta, porque siempre vas a terminar mintiendo en algún momento. Jugamos martes, sábado, martes, sábado... Si tengo que ir todos los días diciéndoles a todos va a jugar éste por esto, porque el partido me lo imagino así... Yo fui jugador y por más que me cuentes lo que me cuentes, yo quiero jugar. Es problema tuyo. No me contés historias para justificar lo que estás haciendo. Y hasta se puede interpretar también que justifico por qué lo hago. Hay que buscar que el grupo entienda que yo quiero ganar, no me importa otra cosa que ganar y que no tengo compromiso con nadie.

El trato con los jugadores. Ganar. "Lo único que nos une, s que los dos queremos ganar. Eso es lo que nos une. Si a partir de eso generamos una relación, fantástico, pero cuidado porque siempre está en el filo de que alguno de los dos la rompa. El objetivo no está en la línea fina de romperse, vos tenés uno y yo el mismo. Listo. Si ya la relación genera que yo tenga debilidades o vos te pases de la línea, se rompen los lugares... Hemos tenido a Godín, a Costa, a Turan, a Gabi, a hombres con quienes pudimos convivir porque hemos podido mantener siempre los lugares. Siempre. Y cuando aparece la tentación, sobre todo de nosotros los entrenadores, de cruzar esa línea... Si te metés, no volvés".

"Yo digo que los cuerpos hablan, nunca reclamo el jugar bien que se puede dar, como podés jugar mal. Es un juego. A veces el otro juega mejor que vos o está más preparado que vos. Pero la actitud no, porque el cuerpo habla. Y todos cuando vemos un cuerpo sabemos si está contento, si quiere trabajar, si está comprometido. O si vos le decís andá para la izquierda y va para la derecha, quedate cerrado y está abierto; y ni que hablar para disputar una pelota, para la construcción de una jugada, para la velocidad de juego que le queremos dar a los equipos".

¿Ganar es lo único que sirve? "Una cosa no quiere decir que no vaya de la mano de la otra. Siento orgullo de todo el trabajo, hayamos ganado o perdido. Llegamos en finales de Champions al minuto 93 (el empate de Sergio Ramos en Lisboa) y a los penales (en Milán), estoy orgulloso, pero quería ganar. Todos estamos en esta polémica de si es más importante jugar bien o ganar y ahí digo: “No se mientan”. Vas a jugar la final del mundo y no te importa si jugás bien o mal. Querés ganar antes que jugar bien y perder. La polémica la van generando aquéllos a quienes les gusta y tienen un pensamiento despectivo para quienes trabajamos de otra manera. ¿Hay un equipo que haya salido campeón que juegue mal? Es difícil. Ahora, ¿puede tener un estilo de juego que no te convenza del todo? Sí. Francia salió campeón del mundo replegado y jugando de contragolpe. En cambio, España salió campeón jugando bien. ¿Pero por cuánto ganaron los partidos importantes en los mundiales? 1-0, 2-1, por penales.... O sea, las distancias son mínimas. Entonces, hay que salir del espacio en el que terminamos mintiéndonos. Yo quiero jugar bien y ganar. Pero el día que mis jugadores no tienen un buen partido, se necesita un plan B. Normalmente los campeonatos se ganan cuando ganás partidos que no te merecés ganar. En diez partidos de Copa América o un Mundial, no podés tener diez partidos malos porque si no no llegás, pero aquel partido que se te complicó y jugaste mal, lo tenés que ganar también porque si no, no pasás".

El artículo sigue a continuación

Cómo se define Simeone. "No me puedo definir, no sé mañana qué plantel voy a tener. El 2014 jugamos de una manera y la temporada pasada de otra, con tres centrales, carrileros altos, dos defensores nada más. Carrasco es ofensivo, Trippier también, Llorente lo descubrimos y potenciamos como un mediocampista con gol, a Lemar lo daban por muerto, no podía salir de su ostracismo y del mal momento de dos años anteriores, y le encontramos un lugar... Suárez parecía que venía expulsado de Barcelona y la rompió, Joao y Correa se compartieron ese lugar para darle vitalidad, y ganamos un campeonato yendo 30 fechas primeros, que es muy difícil. Menos mal que Dios esta vez estuvo de nuestro lado. Imaginate el último partido, que el Madrid le ganó sobre la hora al Villarreal y nosotros, que teníamos que ganar sí o sí, empatábamos o perdíamos contra el Valladolid.... Imaginate esa etiqueta si salía campeón el Madrid, tras ir primeros 30 fechas..."

La Champions League. "Es dificilísima. Cómo lo puedo explicar... No sé qué ejemplo poner porque puede ser perjudicial. Lo ves al City que se prepara poniendo millones para ganar la Champions y todavía no la pudo ganar. Ves al Liverpool, al PSG, que no sabe qué hacer para generar un grupo de futbolistas extraordinarios, lo ves al United que se potenció muy bien, y decís... uf..Y me estoy olvidando del Dortmund..."

El resto de la entrevista de Diego Pablo Simeone en el diario "Olé" puedes leerla aquí