Simeone: "Hay que buscar el equilibrio y la regularidad"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha hablado. Tras el cierre del mercado de fichajes, movido para el cuadro colchonero, el técnico rojiblanco se ha pronunciado en “Movistar”. El “Cholo”, que presentó su documental, repasó algunos aspectos de la actualidad de su equipo, que no atraviesa su mejor momento.

El fichaje de Reinildo

"Lo teníamos mirando desde hace bastante tiempo. Ahora apareció la posibilidad, ojalá lo mejoremos y lo hagamos mejor todavía", expresó.

La llegada de Wass ante la "dolorosa" salida de Trippier

"Nos va a dar opciones... ante la dolorosa salida de Trippier creemos que Daniel nos puede dar opciones para competir muy bien".

Sus expectativas para la temporada

"Hacer un gran partido con el Barcelona el domingo. El equipo necesita encontrar regularidad. No es fácil salir campeón en el Atlético. Ganamos en el 96, luego repetimos en 2014 y ahora en 2021. Si ves los años posteriores no es simple. No estamos acostumbrados a ganar LaLiga como en el Bayern, la Juve... hay que pasar un peaje. Me encantaría tener la regularidad para llegar a los objetivos", comentaba el entrenador argentino.

Analítico con los goles encajados

"Hay un montón de matices. Se quedaron fuera dos jugadores muy importantes como Savic y Giménez. Apenas tuvimos a Trippier, tuvimos que poner a Llorente, que no es lateral, pero entendemos que nos da algo más que otros que tenemos. A partir de eso empezamos a recibir más goles pese a ser el equipo que menos nos patean... pero el que más goles tiene. Hay que buscar el equilibrio y la regularidad".

La Champions, un asunto siempre presente

"El objetivo nuestro es avanzar. La Champions tiene una situación de que es muy difícil pero es a doble partido. Todo es posible y nosotros competimos bien. Por eso necesitamos ir partido a partido para en ese momento estar bien".

Rehuye la retirada

"No. Somos muy jóvenes. Tengo entuasiasmo e ilusión. Quiero mejorar. Esta temporada me hace mejor entrenador, me exige mucho. El fútbol es momentáneo. El club siempre es más importante que todos los que estamos. El día que no estemos en el Atlético todo el camino recorrido será para que el Atlético sea mejor", analizó.