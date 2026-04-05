Simeone discrepa de la opinión de Flick: la jugada es clara... y esperamos una explicación

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, cree que el árbitro no sancionó con expulsión a Gerard Martín, jugador del Barcelona, durante el partido entre ambos equipos, disputado ayer domingo por la tarde en la Liga española.

El Atlético de Madrid cayó derrotado por 1-2 ante el Barcelona en el estadio «Metropolitano», antes de que ambos equipos vuelvan a enfrentarse el miércoles en el «Camp Nou» en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El inicio de la segunda parte fue testigo de una polémica decisión arbitral, ya que el árbitro español Mateo Busquets mostró una tarjeta roja a Gerard Martín por una entrada fuerte sobre el jugador del Atlético Tiago Almada en el centro del campo; sin embargo, se retractó de su decisión tras consultar el vídeoarbitraje y se limitó a mostrarle una tarjeta amarilla.

El incidente provocó fuertes protestas por parte del entrenador del Atlético, Diego Simeone, quien primero celebró la decisión —ya que el partido se habría igualado tras la expulsión de Nicolás González al final de la primera parte—, antes de estallar de ira por el posterior cambio.

Cuando se le preguntó a Hansi Flick, entrenador del Barcelona, sobre la jugada en la rueda de prensa, dijo: «La jugada no merecía tarjeta roja... Para mí, Gerard tocó el balón y no hubo falta en absoluto».

Simeone se sorprende de que no expulsaran al jugador del Barcelona

Pero Simeone tenía otra opinión. Cuando le preguntaron en la rueda de prensa si Martin debía ser expulsado, explicó: «Me lo han dicho y he visto una jugada anterior en el partido del Betis contra el Rayo, y la comisión de árbitros confirmó posteriormente que merecía la expulsión. No hay mucho que decir, la jugada es clara, se retrasó en la entrada, pisó el pie y el tobillo, y tenemos que esperar a la explicación de la comisión para que las cosas queden claras en el futuro».

En otras declaraciones a DAZN, dijo: «Prefiero no hablar de eso. Lo que digamos no va a cambiar nada. No perdamos el tiempo, hablemos de cosas útiles. Cada uno expresará su opinión… y cuando la jugada es tan clara, no hay necesidad de hablar».

Cuando se le preguntó al entrenador argentino en qué medida había influido el hecho de que no se expulsara a Martín, respondió: «Podemos hablar de dos partes muy diferentes. En la primera parte hicimos un partido muy bueno, con ocasiones para ambos equipos, buena presión y creación de juego, y luego llegó la expulsión, que fue correcta en el caso de Nico. Nos aferramos a la posibilidad de que hubiera fuera de juego, pero el VAR no puede intervenir en el caso de una segunda tarjeta amarilla».

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Y añadió: «En cuanto a la segunda parte, fue un partido completamente diferente. Defendimos lo mejor posible, pero no pudimos atacar como queríamos y, al final, encajamos un gol tras un rebote. Quizás, con todo ese esfuerzo, merecíamos el empate».

No obstante, Simeone insistió en que su equipo «no fue injustamente tratado», y señaló: «Los errores forman parte del juego, al igual que cometemos errores nosotros como entrenadores y jugadores. En el partido entre el Betis y el Rayo se dijo que esa misma jugada merecía la expulsión, y aquí también fue clara. ¿La vieron o no? Sí, la vieron».

Sobre la expulsión de Nico González, jugador del Atlético de Madrid, por una falta sobre Lamine Yamal, Simeone reveló: «El árbitro me dijo que eran dos tarjetas amarillas y, por lo tanto, expulsión, y tenía razón. Cuando la segunda tarjeta amarilla es clara, no hay nada que discutir».

Sin embargo, el árbitro recurrió al VAR para mostrarle la tarjeta roja directa al jugador en lugar de la segunda amarilla, y al respecto dijo: «No lo sé, vio una tarjeta amarilla y luego otra, y por lo tanto, una roja. Íbamos juntos y me dijo que eran dos tarjetas amarillas».

Simeone continuó: «Desde su primera intervención quedó claro que era, como mínimo, una tarjeta amarilla y, por lo tanto, una expulsión. La jugada fue clara, no creo que mereciera una expulsión directa, pero sí la segunda tarjeta. Hizo un buen partido, salvo por esa jugada. Estoy contento con su actuación y no creo que fuera una tarjeta roja directa. Las entradas son claras, tanto esta como las que se produjeron en la segunda parte».