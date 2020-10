Simeone, deja que João Félix sea Billy Elliot

El mejor partido del portugués coincide con el día en que más libertad y felicidad demostró en el campo

"¿Qué siento al bailar? No lo sé… Me siento muy bien. Al principio estoy agarrotado, pero cuando empiezo a moverme lo olvido todo. Es como si todo desapareciera, y todo mi cuerpo cambiara. Como si tuviera fuego dentro de mí y me veo volando, como un pájaro. Siento como electricidad".

Así describe Billy Elliot la felicidad de bailar en la famosa película de éxito mundial. Sentirse liberado abre las puertas a la magia que tan solo unos pocos escogidos pueden disfrutar en este mundo. Y lejos de las salas de baile, en un escenario casi tan mayúsculo como el de la obra con la que el joven Jamie Bell deslumbró al mundo entero, otro genio de corta edad demostró que también tiene un don.

João Félix cuajó con el uno de sus mejores partidos, si no el mejor, este martes en el Metropolitano. Y lo hizo en una cita grande, en la . Ante un rival de media clase y sin público, mas no por ello desmerece el elogio, pues el peso de las noches europeas ha hundido a infinidad de leyendas consagradas. Su doblete ante los austriacos culminó la remontada para los colchoneros para certificar la primera victoria en la UEFA Champions League 2020/21.

Pero la felicidad no tuvo un camino fácil. Pese a dominar el encuentro, incomprensibles errores defensivos regalaron prácticamente la remontada a un Salzburgo que rozó su mejor nivel, si bien eso nunca debería haber sido impedimento para una plantilla con mucha más calidad. Joao consiguió empatar tan solo cuatro minutos después del 1-2, pero los minutos pasaban y seguía el empate. Y muchos pensamos lo peor; "es el momento en que Simeone cambia a Joao, como siempre".

Y es que no podemos negar que el joven atacante ha tenido varios capítulos de amor-odio con el técnico argentino. No es habitual verle acabar los partidos y suele ser el señalado en muchas ocasiones, por su poca regularidad o por su falta de disciplina en tareas defensivas, como ya pasara en Múnich. Y Simeone lo sabe, pero también sabe que es un jugador excepcional, por lo que se ha llegado a prácticamente una relación paternofilial, donde las broncas son para bien y no para mal, y donde el alumno suele pensar siempre peor que el maestro.

Pero esta vez, cuando más críticas había recibido Joao, cuando más se cuestionaba su liderazgo, Simeone apostó por él. Y la libertad dejó paso a la magia. La perla de Viseu logró con su doblete cerrar una actuación excelente y el técnico lo celebró con una mezcla de rabia y entusiasmo, conocedor de la importancia del tanto pero especialmente de la autoría del mismo.

"Yo intento disfrutar cada partido, la Champions es lo que me gusta jugar más, se ve la felicidad con la que juego y así quiero seguir", dijo tras el partido. Y es que quizás, entre tanto soldado de Simeone, hace falta un artista. Y Simeone, a pesar de amar el orden, sabe que un poco de caos siempre puede funcionar. Así que Cholo, deja bailar a Joao, deja que sea Billy Elliot.