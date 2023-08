Te contamos todos los detalles de la celebración de la Selección España tras ganar el Mundial femenino 2023.

La selección española, campeona del mundo, aterrizaba ayer en Madrid para celebrar con la afición la consecución del título junto a sus aficionados que salieron a la calle para ofrecer un cálido recibimiento a las jugadoras de la Roja.

El punto culminante de la fiesta, tras la rua por las calles de Madrid, tuvo lugar en Madrid Río, donde se dieron cita miles de personas. 13 años después del título en el mundial masculino, se volvía a repetir la historia.

Las jugadoras aterrizaron en Barajas pasadas las nueve de la noche. Mientras esto ocurría, unas 20.000 personas esperaban la zona de Puente del Rey. Las actuaciones de Juan Magán, Camela, Vicco y Farga, amenizaron la espera.

Sería pasada la medianoche cuando se vivió el punto álgido de la celebración. Las futbolistas y el cuerpo técnico fueron presentadas una a una y la afición dio el merecido homenaje a un grupo que ha hecho historia en el fútbol femenino español.

Por la mañana, recepción oficial

A pesar del largo viaje y de la fiesta, que ha hecho que no hayan podido dormir mucho la agenda continuaba en la mañana de este martes con la recepción oficial en Moncloa.

Allí hemos asistido a uno de los momentos más esperados: el saludo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la Federación, Luis Rubiales, que sigue en el centro de la polémica tras el beso a Jenni Hermoso. Sánchez y Rubiales han intercambiado un frío saludo. El presidente de la Federación ha estrechado la mano de Sánchez con gesto serio en un saludo que no ha ido más allá mientras que con el resto de miembros de expedición si que se ha transmitido más cercanía.

Sigue en vivo y en directo online la celebración de la Selección España tras ganar el Mundial femenino 2023

La fiesta completa, en directo:

ALEXIA LEVANTA LA COPA | La dos veces Balón de Oro levanta al cielo de Madrid la Copa del Mundo conseguida en Nueva Zelanda y Australia.

WE ARE THE CHAMPIONS | No podía faltar la mítica canción de Queen, mientras el bus está cada vez más cerca de Madrid Río.

EL BAILE DE SALMA Y MARÍA PÉREZ | Sigue la fiesta en el autobús camino de Madrid Río.

¡SUENA LA NOCHENTERA! | En Madrid Rio sube al escenario Vicco para interpretar el 'hit' la 'Nochentera'.

EL AUTOBÚS SALE DE BARAJAS | Finalmente el autobús tiene techo (habían anunciado que sería descapotable) y pone rumbo hacia Madrid Río. Cada vez falta menos para que la multitud vea a las campeonas del mundo. Entre tanto, Camela nos deleita cantando con una camiseta de España puesta. El autobús circula protegida por motos de la policía rumbo al centro de Madrid.

DESCENSO DEL AVIÓN | Las 23 campeonas del mundo y el cuerpo técnico, más los otros trabajadores de la Selección, descienden del avión con la Copa del Mundo. Espectacular momento el que se está viviendo en Barajas. Mucho cansancio acumulado, después de dos meses de concentración y 7 partidos inolvidables en Oceanía. Las campeonas ya pisan suelo madrileño.

ESPAÑA YA ESTÁ EN BARAJAS | Siendo las 21:15 horas de este lunes, las campeonas del mundo ya han aterrizado en Barajas. Enseguida pondrán camino a Madrid Río, donde ya ha comenzado la celebración y hay un speaker conduciendo la fiesta por megafonía. Miles y miles de personas que aguardan por la Selección.

¿A QUÉ HORA LLEGAN LAS CAMPEONAS DEL MUNDO? | La expedición partió de Sydney al filo de la medianoche pasada, hora española, con casi una hora y media de retraso sobre el horario inicialmente previsto. El vuelo ha realizado una escala en Doha a las 14:37 y posteriormente cubrirá la distancia que la separa de Madrid, a donde tiene previsto llegar sobre las 21:40 horas de este lunes.