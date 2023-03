¿Qué significa la expresión 'a lo Atlas'?

'A lo Atlas' significa ganar, empatar o perder de la forma más inverosímil; no hay medias tintas.

Dicen por ahí que para entenderlo, necesitas vivirlo. A lo largo de un siglo de historia, Atlas se ha caracterizado por ser un club que sabe lo que significa sufrir un partido mejor que ningún otro equipo de la Liga MX, y en el último suspiro sacar un resultado favorable (o no) para su causa.

Contrario a lo que sucede con Cruz Azul, quienes suelen perder los partidos en los últimos instantes del encuentro, ganar, empatar o perder 'a lo Atlas' es la sensación que transcurre al interior de los aficionados durante los minutos finales de un encuentro emocionante y que se resuelve de la forma más inverosímil posible.

Getty Images

David Medrano, reportero de TV Azteca y seguidor de los Zorros, describe la frase de 'a lo Atlas' como una sensación que, "si no te emociona o no te lastima, no sabe". Los rojinegros han acostumbrado a sus hinchas a ganar o empatar los enfrentamientos siempre con un marcador 'apretado' y todas las circunstancias adversas a ellos.

Esta particular forma de vivir los partidos de Atlas es una parte intrínseca del ADN del club con sede en Guadalajara y una gran razón por la cual su afición es considerada la más fiel del país.