Siboldi: "Veo jugar a Cruz Azul y es como si viera a la selección uruguaya"

Gastón Siboldi, hijo del técnico de la Máquina, aplaudió el gran trabajo de su padre con el club.

El gran torneo de Cruz Azul está teniendo sus dividendos y hay quienes no dejan de sorprenderse de la evolución de la Máquina. Uno de ellos es Gastón Siboldi, hijo del entrenador Celeste, quien incluso comparó al equipo con la Selección de su país.

Robert Dante Siboldi tomó las riendas del equipo en 2019 después de una turbulencia incesante en la directiva de la Noria. Sin embargo, para este Clausura 2020 parece que logró calmar la situación para que, por lo menos en lo deportivo, destacara el club.

"Yo veo jugar a y es como si viera jugar a la Selección uruguaya. No sé si le están inyectando ese toque uruguayo. No me refiero a la Selección charrúa de su época, sino a la actual selección del maestro Tabárez. Juegan más o menos con esa idea", declaró Gastón para ESPN.

A falta del partido ante América correspondiente al cierre de la Jornada 10, la Máquina se sitúa en el segundo lugar general por debajo de León. En caso de obtener la victoria, prolongarían su estancia en la cima por una semana más antes de que se detenga por completo la Liga MX.

"La Selección uruguaya juega así, en la última línea, tratando de tener la pelota, pero con la cabeza pensando en que te recupero y te hago daño", señaló el ahora promotor de jugadores.