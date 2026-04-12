Dick Lukkien, técnico del FC Groningen, se muestra optimista en «Goedemorgen Eredivisie» sobre el cedido Dies Janse, del Ajax. Sin embargo, duda de que Tygo Land, préstamo del PSV, esté listo.

En el programa matutino de ESPN le preguntan si ambos están listos para sus clubes de origen. «De acuerdo y en desacuerdo», responde. «Tygo es un jugador fantástico, pero creo que aún necesita un año más para tener un papel importante en el PSV».

Sobre Janse, añade: «Está dando pasos de gigante, sobre todo tras el parón invernal. Si trabajara en el Ajax, sin duda le daría una oportunidad».

Sin embargo, evita recomendar abiertamente que se quede otro año en Groningen. «Si dijera eso, estaría ocupando el puesto de nuestro director técnico (Mo Allach). Él es capaz de formarse su propia opinión. Me hice entrenador para ayudar a los jugadores: si creyera que Tygo ya está preparado, lo diría. Pero aún necesita jugar mucho durante un año más, y esa oportunidad es mayor aquí que en el PSV».

Hans Kraay junior destaca su fuerza con el balón. «Sin él también es bueno», añade Lukkien. «Dies juega con cincuenta metros a sus espaldas y no sufre».

Sin embargo, reconoce que a veces es algo perezoso y debe mejorar eso. «No sé si es la palabra exacta, pero no está lo suficientemente alerta. En general, piensa con anticipación y así evita problemas».

Kraay responde al instante «no» cuando el presentador Milan van Dongen sugiere que Janse podría formar una buena pareja con Youri Baas en el Ajax. Lukkien no está de acuerdo: «Los jugadores inteligentes y buenos siempre pueden jugar bien juntos. Así veo a esos dos».