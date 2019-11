Sevilla, el peor rival para sentar a Diego Costa

Simeone prueba con un once sin el hispano-brasileño para visitar el Sánchez Pizjuán; el club hispalense, víctima favorita del delantero del Atlético.

El visita este sábado al en uno de los grandes partidos que tendrá el fin de semana en el fútbol español. De cara a este encuentro, de vital importancia tanto para unos como para otros, Diego Simeone ha probado durante toda la semana con un once sin Diego Costa. Sin embargo, a juzgar por la historia que tiene el delantero hispano-brasileño frente al conjunto andaluz, el Sevilla se erige como el peor rival para sentar al '19' en el banquillo.

Este viernes, el preparador argentino ha vuelto a prescindir del ex jugador del , que no arrastra ningún problema físico y que viene de ser titular contra el , siendo reemplazado en la segunda parte. En esa última sesión previa al partido en el Ramón Sánchez Pizjuán, Costa se ha ejercitado junto al grupo de jugadores que en teoría serán suplentes este sábado. Lo hizo en un campo anexo, mientras el posible once titular en Nervión trabajaba bajo las órdenes del 'Cholo'. Así las cosas, Morata y Correa volvían a formar la dupla ofensiva, tal y como sucedió también en el entreno del jueves.

¿Por qué sentar a Costa contra el Sevilla parece no ser la mejor decisión? Pues por el historial que tiene el de Lagarto enfrentando al cuadro rojiblanco. El también ex futbolista del ha marcado hasta 11 goles en 13 partidos (11 como titular) contra el Sevilla en todas las competiciones, siendo el de Nervión su rival preferido para anotar tanto en el global de su carrera como con el conjunto colchonero (ocho goles en 10 partidos). Además, ha dado hasta cinco asistencias, por lo que ha participado en 16 goles en 13 encuentros disputados.

Cabe señalar que el punta de 31 años no solo le ha marcado al Sevilla jugando para el Atlético, sino que también lo hizo jugando para el (1) y para el Rayo Vallecano (2), los otros dos clubes con los que enfrentó a los andaluces en (nunca los enfrentó jugando para el Chelsea).

La segunda víctima favorita de Diego Costa es el , al que le hizo 9 goles, y la tercera es el City, al que le anotó hasta en 8 oportunidades. (7), (6) y (6) completan el 'Top 5'.

LOS POBRES NÚMEROS DE COSTA EN LA TEMPORADA 19/20

De confirmarse su suplencia, sería la segunda de Costa en todo el curso. Se perdió el primer encuentro de contra el Getafe, por sanción, y el segundo del campeonato liguero, ante el , por lesión. Fue titular en todos los demás partidos del Atlético en la actual campaña, incluyendo los tres de la , salvo en el que enfrentó al equipo de Simeone con el (jugó los últimos 23').

Pese a que ya roza los mil minutos en la presente temporada (959 minutos) repartidos en 12 compromisos (9 de Liga y 3 de Champions), Costa no está mostrando el nivel que se espera de él. De hecho, apenas ha marcado dos goles (ambos por LaLiga, uno de ellos de penalti) y ha dado dos asistencias (una en Champions, una en Liga), por lo que en el actual curso sale a una diana cada 480', una cifra muy baja para un centrodelantero de equipo grande.

A pesar de todo, Costa es el quinto jugador de la plantilla rojiblanca más utilizado por Simeone, estando sólo por detrás de Saúl Ñiguez (1.260'), Jan Oblak (1.236'), Koke (1.142') y Renan Lodi (1.025'). Ante el Sevilla, su lugrar lo ocuparía Álvaro Morata, actual goleador del Atlético con cuatro dianas en 10 encuentros a lo largo del curso.