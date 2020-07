Setién, en rueda de prensa antes del Barcelona vs. Osasuna, contradice a Suárez: "Todavía no está perdida la Liga"

Luis Suárez afirmó que la Liga estaba prácticamente perdida, pero Setién aseguró que "es su opinión, yo creo que todavía no lo está"

Quique Setién, entrenador del , compareció ante los medios en la previa del Barcelona- correspondiente a la penúltima jornada de Liga en la que repasó varios aspectos de la situación del Barça y la competición liguera.

¿La Liga está perdida?

Sobre las manifestaciones de Luis Suárez horas antes sobre que 'la Liga estaba casi sentenciada', Setién afirmó que " es la opinión de Luis Suárez. Todavía no está perdida la Liga porque puede pasar cualquier cosa, pero es verdad que está difícil. Es mérito suyo porque ha ganado todo, más que demérito nuestro, que es verdad que nos hemos dejado tres empates. Están por delante y seguramente han hecho mejor las cosas porque han ganado ocho partidos y les quedan todavía estos dos, que es posible que puedan ganar, pero también que puedan pasar cosas que a veces pasan en el fútbol y seguiremos peleando hasta el final".

El descanso de Messi

Preguntado por sus palabras del último partido ante el donde dejó caer que Messi podría descansar, al igual que lo hiciera Suárez, afirmó que "seguramente necesitan descansar muchos jugadores, pero todo el mundo va perdiendo un poco de lucidez y chispa. Ya hemos hablado mucho de este tema" y añadió sobre un Leo con menos goles y más asistencias que "le veo bien. Es verdad que quizá haya algunos registros que quizá no los está cumpliendo respecto a otros años, pero es un futbolista de un nivel estratosférico. Si no es en goles, es en asistencias. Todo lo que teníamos que decir de él, ya lo hemos hecho".

"Me veo entrenando al Barcelona la próxima temporada"

Hasta en tres ocasiones fue preguntado por su continuidad en el Barcelona y así lo confirmó "¿Si me veo entrenando al Barça la próxima temporada? Por supuesto que me veo. La realidad es que a veces las pretensiones que se tienen no se alcanzan o sí, pero detrás hay un trabajo hecho que es el que se tiene que valorar. Entiendo o me gustaría que se valorase eso. Si el trabajo está bien o si se hubiera podido conseguir más. Por supuesto que pienso en la continuidad el año que viene".

Al respecto añadió que "e l presidente es el que habla. No tengo nada que decir" y dijo que "yo comento. Hablo de mis percepciones en la planificación de la próxima temporada y tratamos de llegar a acuerdos para cuando haya que tomar decisiones, imagino que también de acuerdo con otras instancias del club".

"Yo no soy el único culpable de perder la Liga, soy una parte más"

Cuestionado por si es el culpable de que el Barcelona no gane la Liga, dado que cuando llegó al banquillo eran líderes, afirmó que "yo soy una parte más, asumo mi parte de responsabilidad, pero no totalmente. Encontrar un culpable único, sería una parte más por haber empatado tres partidos, le daría más mérito al Madrid que ha ganado todo".

Mensaje a tener una plantilla corta

Identificó como problema el hecho de tener una plantilla corta y afirmó que "Ha faltado frescura en el último partido, pero no dije que estuviéramos cansados. El equipo ha rendido bastante bien, pero el rival también tiene cosas que hacer y demostrar. Otros equipos han rotado mucho y nosotros no hemos podido hacerlo tanto"

Vuelta de De Jong

Confirmó la vuelta de De Jong al equipo tras recuperarse: "Probablemente tenga minutos. Está en una muy buena disposición ya, con el problema olvidado. Ya veremos si juega de inicio o durante el partido".

Piqué y su wakesurf

Fue cuestionado por la imagen de Piqué practicando wakesurf y dio pistas: "No me he leído el código interno entero, pero creo que hacer wakesurfing no consta"