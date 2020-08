“Sería un error dejar partir a Arturo Vidal”

El ex director deportivo del Barcelona, Ariedo Braida, se mostró contrario a la decisión de Ronald Koeman, quien prepara la salida del chileno.

vive horas clave en torno a la reestructuración del plantel para la próxima temporada. Este lunes, la prensa española aseguró que Ronald Koeman le habría comunicado a Arturo Vidal, junto a Luis Suárez, Ivan Rakitic y Samuel Umtiti, que no entraba en sus planes de cara al curso 2020-21.

En ese sentido, Ariedo Braida, ex director deportivo del cuadro catalán, se mostró contrario a la determinación del técnico holandés de dejar partir al volante chileno.

En diálogo con La Cuarta, el otrora asesor internacional de la secretaría técnica declaró que “no me consta que Vidal se deba ir, no lo creo. Además a Ronald Koeman le gustan los jugadores como Arturo Vidal. Tiene mucha garra, mucho talento. A mí me gusta mucho como jugador. Además que le queda un año más de contrato en el Barcelona”.

En esa misma línea, consideró que “yo creo que todavía puede dar mucho más. Según mi manera de ver las cosas, sería un error dejar partir a Vidal”.

Finalmente, el actual consejero del presidente Josep Maria Bartomeu, Josep Maria Fuste, también entregó su visión ante el posible adiós del ex Bayern Munich y opinó que “Vidal es un futbolista que ha aportado mucho en los últimos partidos. Le da muchas variantes al equipo. Me cuesta creer que pueda marcharse. Son otros los nombres que yo he oído, pero no el del chileno Arturo Vidal”, cerró.