El Sevilla hace oficial la cesión de Reguilón procedente del Real Madrid

El lateral izquierdo pasó este viernes las pruebas médicas y firmó su contrato de cesión por una temporada.

Sergio Reguilón ya es nuevo jugador del . El canterano del llega cedido por una temporada sin opción de compra para reforzar el lateral izquierdo del conjunto de Nervión, tal y como Goal ya confirmó el pasado martes

El lateral ha llegado este viernes a las 9:30 horas a la estación de Santa Justa de Sevilla, se sometió de forma satisfactoria a las pruebas médicas y firmó su contrato de cesión.De esta manera, se cierra una operación que lleva flotando en el ambiente prácticamente desde que terminó la pasada Liga. Y es que el Sevilla siempre tuvo a Reguilón entre sus prioridades para reforzar el lateral izquierdo. Julen Lopetegui le conoce bien de su etapa en el Real Madrid la temporada pasada y, pese a que no tuviera muchos minutos bajo su batuta, tiene plena confianza en su rendimiento inmediato.

Según pudo confirmar Goal, el zaguero había renovado ya su vinculación con el Real Madrid a lo largo de esta temporada, aunque no se hubiera oficializado la firma de su nuevo contrato. El club blanco está convencido del potencial de Reguilón y, a sus 22 años, tiene claro que no quería desprenderse del lateral zurdo de manera definitiva.

El defensa escribió un mensaje de despedida para la afición blanca: "Este club me ha permitido ser el futbolista y la persona que soy hoy en día y no cambiaría nada de este increíble viaje. Gracias al club, a mis compañeros, entrenadores y sobre todo a la afición. Me siento muy querido por el Madridismo y es un cariño que siempre llevo conmigo. Afronto una nueva etapa con la conciencia tranquila de haberme dejado todo por este escudo. Nos vemos pronto. Hala Madrid".

Reguilón también dejó su primer mensaje como sevillista: "Muy ilusionado con este nuevo proyecto. Es un orgullo y una alegría poder vestir la camiseta del Sevilla. Club grande, afición espectacular y proyecto ambicioso. ¡Empezamos!".