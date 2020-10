Ramos de '9' y que sea lo que Zidane quiera

Preocupante y recurrente recurso del técnico del Real Madrid, incluso con media hora por jugarse en Alemania.

El rescató un punto de casualidad en . No jugó bien, pudo haber perdido por dos o más goles, y terminó empatando sobre la bocina con dos exitosas aventuras en los últimos cinco minutos. El héroe fue Casemiro por su asistencia a Benzema y su diana 'in extremis', pero la idea de Zidane era que Sergio Ramos volviera a apagar el incendio.

Le pasa casi siempre que su equipo está perdiendo y al partido le queda poco tiempo. Sea con el Real Madrid o sea con la Selección de . Sin ir más lejos, Luis Enrique le dio luz verde a Ramos para ir de centrodelantero en la última derrota contra de hace un par de semanas. Y volvió a pasarle en otra noche de , como en tantas otras, aunque esta vez en Monchengladbach y cuando al reloj todavía le quedaba mucho.

No es novedoso que Ramos tire de coraje en el tramo final de los partidos para salvar los muebles. Lo sabe el Atleti y lo sabe media Europa. Siempre ha tenido un instinto particular, y fue a partir de la final de la Champions League de Lisboa cuando el canterano del comenzó a forjar su leyenda. Lo preocupante para el Real Madrid es que están transformando el minuto 'NoventayRamos' en un recurso habitual. En Alemania, el de Camas ya era un atacante más cuando al partido le quedaba casi media hora y el Madrid tenía tiempo y cambios para pensar una estrategia más acorde a la calidad de su plantilla. Y no es la primera vez que pasa en la actual temporada.

Sobre ese punto fue consultado Zidane en la rueda de prensa posterior al empate. “Sabemos que en determinadas situaciones Sergio (Ramos) puede estar arriba. Nos ha faltado eso, él aporta siempre un plus. Dentro del área puede ser peligroso, además presionando arriba. Hemos tenido a Rafa (Varane), Fede (Valverde)… De equilibrio. Nos ha salido bien. Son recursos que tenemos y que hay que aprovechar. Hay que sacar nuestra disciplina, pensando que podíamos volver en el partido. Demuestra el carácter. Jugando así conseguiremos cosas importantes, seguro”, decía el francés.

Ramos de '9' y que sea lo que Zidane quiera. Pero no parece ser una locura pedir que el 13 veces campeón de Europa juegue a otra cosa, y que no destroce la pizarra con 30' por jugarse. Como sea, el plan del Real Madrid fue tirar balonazos al área... y el plan funcionó dos veces. La segunda, con el propio Ramos como protagonista asistiendo a Casemiro. Lo de siempre: esto es fútbol y el 2-2 da la razón a Zidane... hasta que el mismo fútbol deje de dársela.