Sergio Canales, sancionado: Por qué suspenden y qué partidos de LaLiga se pierde el jugador del Real Betis

El Comité de Competición castiga al jugador verdiblanco por decir que Mateu tenía "premeditada" su expulsión en Cádiz; el Club recurrirá la sanción.

Sergio Canales, talentoso futbolista del Real Betis Balompié, ha sido sancionado este miércoles 29 de marzo de 2023 por una crítica que hizo en febrero de este año al árbitro Mateu Lahoz. El castigo hace que el ex del Real Madrid se pierda los próximos cuatro partidos con el conjunto de Manuel Pellegrini.

Sergio Canales, sancionado: por qué suspenden al jugador del Betis

Todo se remonta a un partido del Betis disputado en octubre de 2022, cuando los sevillanos enfrentaron al Cádiz en el Nuevo Mirandilla. El duelo acabó sin goles y con la primera expulsión de Canales en su carrera. El árbitro de aquel partido fue Mateu Lahoz.

Tras ese encuentro, el colegiado valenciano sólo puso en el acta arbitral que la primera amarilla fue por "hacer observaciones a decisiones arbitrales" y la segunda por "reiterar sus observaciones a decisiones arbitrales tras haber sido advertido".

Pero Canales no lo olvidó. Y unos meses después, el 18 de febrero de 2023, volvió a cruzarse con Mateu Lahoz en el encuentro que enfrentó al Betis con el Valladolid en el Benito Villamarín, donde el cántabro fue capitán y se vio las caras con el trencillas durante el sorteo.

Después de ese compromiso liguero ante el Pucela, Canales se refirió a la tarjeta roja que le había mostrado en octubre Mateu. Sus palabras en "DAZN" no pasaron desapercibidas, ni mucho menos. "Tenía muy claro que no iba a dirigirme a él, ni iba a intentarlo. Lo dije en su día, no protesté y no tuve ninguna falta de respeto. Estoy tranquilo y hoy era diferente. Soy el capitán y ya dije que no iba a hablar con él porque no corresponde. Esa expulsión la tenía premeditada y eso no es parte del juego. He intentado evitar hablar con él", disparaba el ex del Real Madrid.

Poco más de un mes después, el 29 de marzo de 2023, el Comité de Competición ha decidido sancionar con 4 partidos a Canales por esas declaraciones sobre Mateu Lahoz. Además, el jugador deberá pagar una multa de 601 euros. Un castigo severo que el Betis va a reclamar.

El Betis recurrirá la sanción de Canales

"El Real Betis recurrirá ante el Comité de Apelación de la RFEF la sanción de cuatro partidos impuesta por el Comité de Competición a nuestro jugador Sergio Canales. Estamos contigo, Sergio", rezaba el mensaje escrito en Twitter a través de la cuenta oficial del club de Sevilla.

Qué partidos se perdería Canales

Así las cosas, el Betis no podrá contar con uno de sus mejores futbolistas para los próximos cuatro encuentros de Liga: Atlético de Madrid (visitante), Cádiz (local), Espanyol (local) y Osasuna (visitante). Es decir que Canales estará nuevamente disponible para el duelo ante la Real Sociedad del fin de semana del 26 de abril, duelo clave en la lucha por meterse en la Champions League del próximo curso.