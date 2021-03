​La Selección de Cuba, el fútbol y sus jugadores en el extranjero se reconcilian seis décadas después

Los Leones del Caribe cambiaron la fórmula de afrontar las Eliminatorias y ahora jugarán con las figuras de la diáspora cubana.

Fidel Castro fue una figura omnipresente en la vida de varias generaciones en Cuba. El exgobernante tuvo injerencia en prácticamente todos los sectores de la sociedad cubana, siendo el deporte uno de los elementos a los que le dio mayor importancia durante su régimen, pues le servía como mecanismo de integración social a través de la propaganda nacionalista.

Es por eso que, bajo el principio de no comercialización del deporte, Castro creó el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER). De esta manera se llevó a cabo la prohibición del profesionalismo en 1961, privando de esta manera a los atletas de cualquier disciplina y obligándolos a dedicar sus triunfos deportivos a la Revolución.

Toda esta situación provocó la deserción de una importante cantidad de deportistas, quienes abandonaron su tierra con la ilusión de encontrar un mejor futuro. Casi todos beisbolistas y boxeadores. Pero también hay futbolistas. Porque a pesar de que el futbol no mueve masas en la isla, Cuba cuenta con un amplio repertorio de jugadores en ligas de otros países.

Con el paso del tiempo, se ha vuelto una tradición que los futbolistas cubanos aprovechan los torneos de Concacaf para escapar de la isla y quedarse en Estados Unidos. Una vez allí, inician los trámites para solicitar el asilo político buscando huir de la situación que viven en su país y de esta manera comenzar una nueva vida, llena de oportunidades para trascender.

Sobre ellos caía el repudio de Castro, quien los calificaba como "traidores a la Revolución". Casi de manera inmediata, el Ministerio de Deportes cubano los vetaba de la Selección y les impedía representar a la isla en cualquier competición. De esta manera, los Leones del Caribe siempre competían a nivel internacional con un plantel conformado por jugadores locales.

Desertores con éxito

El caso más importante es el de Osvaldo Alonso. Tan solo unos meses separaban a Cuba de su debut en la Copa Oro 2007 y Osvaldo Alonso tenía un plan. En la cabeza del mediocampista no estaba el deseo de hacer un buen papel con los Leones del Caribe y regresar a casa como un héroe, ni mucho menos. El plan era uno solo: quedarse en Estados Unidos.

“Lo tenía todo preparado desde Cuba. Tenía claro que quería quedarme en Estados Unidos”, confiesa Alonso en una entrevista concedida al diario Marca. El talentoso volante cubano decidió, poco antes del partido contra Honduras, abandonar la delegación de la Selección con la ilusión de convertirse en nuevo ciudadano estadounidense.

"Supuso dejar atrás todo; mi país, mi familia, mis amigos... Fue una decisión muy dura, pero estaba seguro de que lo que hacía era lo correcto. La vida ha demostrado que hice lo correcto y no me arrepiento. En mi país no hay tradición y recursos para el futbol. Todos van para otros deportes más populares como el béisbol. Además, todos conocemos la realidad de la isla...".

Alonso comenzó su carrera con el Charleston Battery, donde tuvo grandes actuaciones que le permitieron dar el salto a la Major League Soccer. En el Seattle Sounders tampoco quedó en deuda y se caracterizó por ser un interesante mediocampista de recuperación, siendo el pulmón del equipo durante una década antes de llegar al Minnesotta United.

El acto de 'traición' de Alonso no fue perdonado por el Ministerio de Deportes en Cuba. Y es que 'Ozzie' tiene cerrada de por vida la puerta de la Selección. Tampoco puede ser internacional con Estados Unidos a pesar de que cuenta con la ciudadanía de dicho país, debido a que necesita la aprobación de la isla para conseguirlo y eso nunca sucederá.

También vetaron a los 'europeos'

Pero hubo otros casos distintos al de Alonso que aunque abandonaron Cuba cumpliendo con todos los requerimientos legales, también tenían cerrada la puerta a la Selección por motivos económicos. El gasto de hospedaje, boletos de avión y demás es muy alto para la Federación, que termina apostando por elementos locales y renunciando a talentos como Onel Hernández.

Hernández nació en Morón, una pequeña población de 60 mil habitantes en el centro de Cuba. Sin embargo, cuando tan solo tenía seis años de edad, emigró a Alemania junto a su hermana, su madre y su padrastro. Es por eso que sus inicios con el balón se dieron con la playera del Arminia Bielefeld II.

Luego continuó con su formación por el Werder Bremen, Wolfsburgo y Eintracht Braunschweig. Pero fue en 2017 cuando dio el salto a Inglaterra, siendo contratado con el Norwich. Con los Canarios se consolidó como indiscutible en el equipo y fue clave en el ascenso a la Premier League en 2019.

Lo mismo sucede con Carlos Vázquez Fernández, defensa que milita en España, y Joel Apezteguía, delantero que vive en San Marino tampoco han sido considerados por la Selección. Sin embargo, esta situación cambió de manera positiva de cara al inicio de las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.

2021: el año de la reconciliación

Cuba decidió apostar por un cambio en la fórmula para elevar su nivel de competitividad en la Concacaf: convocar a los legionarios. Esto supuso el debut de Hernández, Vázquez Fernández y Apezteguía, además del regreso de Jorge Luis Corrales, luego de seis años de ausencia en la Selección.

"No sabía si gritar o reírme porque son muchos sentimientos encontrados. Muchas imágenes que pasaron por mi mente de momentos jugando en la selección, grandes momentos. Volver a pasar por esos momentos, creo que va a ser una de mis mejores experiencias desde que llegué aquí, a Estados Unidos”, dijo Corrales tras conocer la noticia.

Hernández, desde hace tiempo, mantiene comunicación constante con el seleccionador cubano, Pablo Sánchez. El extremo de Norwich está al tanto de las tácticas del director técnico de los Leones del Caribe y los planes que tiene de cara a este nuevo ciclo que comienza en las Eliminatorias.

Hasta ahora, Cuba no ha dado ninguna explicación sobre la inesperada apertura a los jugadores que militan fuera del sistema deportivo nacional. Tampoco se sabe si esto marcaría el comienzo de un nuevo enfoque para otras disciplinas y reforzar las delegaciones con las figuras de la diáspora cubana.

"Estás viendo los partidos por la televisión, sin poder representar a tu país, luchar con ellos ahí en el terreno. Ahora que se da esta oportunidad, tenemos que pensar en el presente y en esta oportunidad que se da para nosotros”, expresó Apezteguía, ilusionado con esta inesperada oportunidad.

Es así que el partido contra Guatemala, por la primera fecha de las Eliminatorias de la Concacaf, marcó lo que puede ser el inicio de una reconciliación necesaria en Cuba. Esa que se espera desde 1961.