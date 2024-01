Selección argentina Sub 23 en el Preolímpico Sudamericano: plantel, cuerpo técnico, fixture y tabla de posiciones

La Albiceleste, en su modalidad para menores de 23, disputará el certamen que otorga dos plazas en París 2024.

La Selección argentina tiene actividad importante en el inicio del 2024, en su modalidad de menores de 23 años, ya que Venezuela será la sede del Torneo Preolímpico que otorga dos plazas para participar de los Juegos Olímpicos, a celebrarse en París en agosto y que la Albiceleste ya ganó en dos ocasiones, en 2004 y 2008.

El equipo dirigido por Javier Mascherano tiene en sus filas a varias promesas con rodaje en la máxima categoría, junto a juveniles que quieren meterse en sus respectivos equipos durante este año, además de la presencia estelar de un campeón del mundo en Qatar 2022.

PLANTEL Y CUERPO TÉCNICO

Desde el mes de septiembre, Masche decidió sumar a las convocatorias de Lionel Scaloni a un grupo de jugadores para trabajar en Ezeiza durante las distintas fechas FIFA, con la idea de conformar el grupo que se fue consolidando durante diciembre, con distintos ciclos de entrenamientos que terminaron de confirmar la nómina de 23 citados.

La misma se hizo oficial el 2 de enero, pero tuvo que sufrir una modificación por la lesión de Pedro De La Vega, que será reemplazado nada menos que por el Diablito Echeverri, la gran joya de River, recientemente vendido a Manchester City. Además, la lista cuenta con cinco futbolistas de Boca y tres de Argentinos Juniors, como clubes destacados por ser los clubes que más aportaron, mientras que sobresale Thiago Almada, uno de los 26 integrantes de la Scaloneta que ganaron la Copa del Mundo 2022.

Cabe recordar que, por ser un certamen que no está organizado bajo la órbita de FIFA, los equipos no están obligados a ceder a los futbolistas y por eso no hay presencia de aquellos que juegan en Europa como Alan Varela, Lucas Beltrán, Carlos Alcaraz, Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte o Marco Pellegrino, entre otros.

El cuerpo técnico está encabezado por Javier Mascherano, quien quiere dejar atrás las malas experiencias en el Sudamericano Sub 20 y el Mundial de la misma categoría, al que accedió por ser país organizador pese a no haberse clasificado. Junto a él trabaja Pablo Stilitano como ayudante de campo, el preparador físico es Pablo Blanco y Mauro Dobler se desempeña como entrenador de arqueros.

FIXTURE

La Selección argentina integra el Grupo B junto a Paraguay, Perú, Chile y Paraguay. El reglamento establece que los dos mejores de cada zona avanzan a la Fase Final, a jugarse en sistema todos contra todos y en esa instancia el campeón y su escolta se clasificarán a los Juegos Olímpicos.

FECHA 1: 21/01 | 19:00 hs: Argentina - Paraguay

FECHA 2: 24/01 | 19:00 hs: Argentina - Perú

FECHA 3: LIBRE

FECHA 4: 30/01 | 19:00 hs: Argentina - Chile

FECHA 5: 02/02 | 19:00 hs: Argentina - Uruguay

