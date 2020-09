La Selección argentina, según Scaloni

El DT de la Abiceleste analizó puesto por puesto a su equipo. Los jóvenes, Messi, los del fútbol local y un mensaje: "No somos inferiores a nadie".

A dos semanas del debut en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2022, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, no dejó tema sin tocar en una entrevista concedida a Radio Rivadavia.

Después de distintas postergaciones a causa de la pandemia, la Albiceleste se estrenará ante Ecuador el próximo jueves 8 de octubre, en La Bombonera, y visitará a cinco días más tarde. En ese sentido, el DT argentino se refirió a la lista preliminar de convocados del exterior que hizo pública unos días atrás y a los jugadores que podría citar del medio local.

Además, analizó a su equipo línea por línea, destacó a los jóvenes que "son presente y serán futuro" y, por supuesto, habló sobre el capitán Lionel Messi.

Más equipos

LA LISTA DE CONVOCADOS

"Nosotros no valoramos a los jugadores en base a la Liga que están. Me han preguntado si alguna liga condicionaba sus posibilidades de estar en la selección y siempre dije que no".

"Cuando armamos la lista, la hacemos en base a lo que creemos que nos hace falta. En esta fecha, que es diferente y tenemos altura por ejemplo, hacemos la lista en base a eso".

"Sinceramente, en cuanto números, estamos bien de jugadores. En rendimiento también. Lo que nos preocupa a veces es la continuidad. Nosotros necesitamos que jueguen domingo tras domingo".

"Yo creo sin dudas que hoy no somos inferior a nadie, pero tampoco podemos decir que vamos a ganar el Mundial. En esa linea estamos. Hemos jugado partidos importantes en el último tiempo y no somos menos".

"Nuestra idea es que todos puedan ir sabiendo lo que es ponerse la camiseta de la Selección argentina. Siempre pensamos en jugadores que se puedan quedar por varios años".

"Los que están ahora son los que pensamos que han aprovechado bien su oportunidad antes".

LAS DUDAS EN EL ARCO

"Franco Armani es de un pueblo a 10 km de mi casa, nos conocemos mucho. Realmente no se quién va a arrancar como titular en las Eliminatorias. Si digo que empieza él, no estaría diciendo la verdad. Debemos hablar con todos".

"Estamos mirando a todos. Los chicos del fútbol Argentino (Andrada y Armani) vienen sin competir hace mucho. Hoy apareció Emi Martínez, está Musso. Hoy hay competencia en ese puesto. Es importante".

LAS CERTEZAS EN LA DEFENSA Y EL MEDIOCAMPO

"De centrales estamos completos. De laterales por derecha están Foyth, Montiel y Saravia. Post , hicimos buenos partidos y nos quedamos con sensaciones buenas. Estábamos bien, esperemos seguir así".

"Dejemos que Paredes sea el cinco creativo. No el combativo porque sabemos que a veces se le sale la cadena ja. Es un jugador que nos gusta mucho. El nos ha rendido solo o compartiendo con otros".

LAS OPCIONES PARA EL ATAQUE

"Nosotros a Ocampos lo vemos como delantero, sinceramente. Además de toda la fuerza que tiene y lo que te da por los costados, tiene mucho gol. Para nosotros es importante. Ojalá mantenga su nivel".

"Pavón es un jugar rápido, veloz, que nos puede aportar mucho por afuera. Ya lo conocemos y lo tuvimos. Ahora deberemos decidir si finalmente está en la lista final. La lista está armada para tener diferentes alternativas".

"Lautaro Martínez es un jugador bastante consolidado. Nos va a aportar gol, tiene sacrificio y ganas de triunfar. Escucha a los compañeros, al cuerpo técnico y eso no tiene precio. Es un jugador interesantísimo".

"Cuando jugás con dos delanteros, uno tiene que ser referencia, entre los centrales. A mi Lautaro me gusta ahí. Puede jugar por afuera o como punta solo".

"Sabíamos que estaba Agüero con problemas en la rodilla. Hablé con él hace un mes. Preferimos tener a los jugadores al 100%. Más adelante, si se recupera, tomaremos la decisión".

SIEMPRE MESSI

"Es muy bueno poder contar con Leo. En los dos últimos partidos, encontramos una manera en que todos están cómodos. No podemos estar pendientes de que él frote siempre la lámpara".

"Cada vez que viene a la Selección, lo noto bien, lo noto feliz. Lo del lo dejamos aparte, no nos involucra. Cuando está con nosotros lo vemos contento".

"Yo soy demasiado cercano a los jugadores. Mi relación con Leo es la misma que con los demás. Ni más, ni menos".

LOS JÓVENES

"Hay jugadores de 20 o 21 años que nosotros creemos que son el presente, pueden ser el futuro y ahora les hace bien competir en Eliminatorias. Un entrenador piensa en 15 días y también a largo plazo".

"Mac Allister, Balerdi, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Nico González, Nico Domínguez son presente y serán futuro."

LOS CONVOCABLES DEL FÚTBOL ARGENTINO

"Están claros los jugadores que vamos a convocar del medio local. Son los que vinimos llamando. Son jugadores muy valiosos. Hay otros que también estamos siguiendo de cerca".

"Salvio me gusta y tengo una buena relación con él. Él siempre tuvo algunas lesiones, pero cuando no las tiene y está bien, ha demostrado lo importante que es. Es interesante y para tener en cuenta".

"Nacho Fernández está en consideración. Lo dije un montón de veces. Es muy interesante y lo estamos siguendo".