¿Vuelve a la Selección argentina? Mascherano podría ir a los Juegos Panamericanos

A pesar de que anunció su retiro de la Albiceleste tras el Mundial de Rusia, el Jefecito está cerca de ponerse una vez más la Albiceleste.

Tan solo una foto alcanzó para que se disparasen los rumores: Claudio Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), publicó en sus redes sociales una imagen junto a Javier Mascherano en y rápidamente surgieron las distintas versiones en torno a un posible regreso a la Selección argentina .

"Muy linda visita la que tuve hoy de Mascherano Aquí en Beijing. ¡Gracias Javier!" , tuiteó el Chiqui a principios de mayo, sin informar mayores detalles de por qué se encontraba en tierras asiáticas ni cuál fue el verdadero objetivo del encuentro con el Jefecito. Y si bien en un primer momento se especuló con que podía llegar a ofrecerle algún cargo dentro de los cuerpos técnicos del combinado nacional, finalmente todo parecía indicar que el encuentro se relacionaba con la posibilidad de que el mediocampista se vuelva a poner la celeste y blanca.

Tras la eliminación del Mundial de 2018, el santafesino había anunciado su retiro de la Albiceleste . Sin embargo, parece que le queda una bala más en la cartuchera: Fernando Batista quiere contar con el ex capitán en los Juegos Panamericanos de Lima , donde se permite la presencia de tres futbolistas mayores de 23 años. Además de Masche, los otros dos elegidos del técnico de la Sub-20 también son futbolistas de mucha experiencia y con pasado mundialista: Fabricio Coloccini y Maximiliano Rodríguez.

Ante esas versiones, el propio Masche reconoció que "es una posibilidad" participar de ese certamen. "Yo ya me retiré de la Selección, en un momento se interesaron para ver si podía ir a estos Juegos Panamericanos y veremos si está la posibilidad. Dije que lo pensaría. Si puedo aportarle algo a los chicos, mejor, sobre todo fuera de la cancha", aseguró, en declaraciones a FM Late 93.1.

"No hubo nada formal con el tema de los Juegos Panamericanos, no lo hablé con Tapia como se dijo. Es un torneo diferente, donde se busca llevar jugadores para formar. Los mayores van para aportar experiencia y si se da la oportunidad, ¿por qué no?" , agregó el ex-River.