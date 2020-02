Sebastián Saucedo: 'Pumas no me dejó jugar con la Selección'

El nuevo atacante de los Auriazules dio a conocer las razones por las cuales no participó con el combinado nacional.

Pumas cuenta este año con dos refuerzos que han cambiado por completo la imagen del equipo. Uno de ellos es Sebastián Saucedo, quien, además de ser titular con el club, tiene un lugar en la Selección de , aunque el equipo es un tanto celoso y prefiere no prestar a su atacante.

El extremo izquierdo de los Universitarios es uno de los prospectos de las Barras y las Estrellas para la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, tal parece que el club prefiere que se adapte completamente con sus compañeros antes de dejarlo ir a los llamados del combinado nacional.

"Me llamaron a la Selección Mayor para enfrentar a , pero por temas de partidos acá viajamos a Torreón y el sábado se jugó el partido de Estados Unidos, entonces no me dejaron ir", expresó el exjugador del Real Salt Lake.

Con respecto a las competiciones y formar parte del equipo representativo para Tokio 2020, Saucedo se mostró confiado en que Pumas lo dejará vestir la camiseta de su país. "Para el Preolímpico hay Fecha FIFA y me imagino que eso lo maneja el club sobre el tema si nos dejan ir o no, pero a mi me gustaría porque obviamente sería un sueño calificar a los Olímpicos", añadió.

"Cuando estaba en Salt Lake no tenía tanta ventaja de que me llamaran, pero al llegar a Pumas en los primeros juegos me ha ido muy bien y el entrenador de la selección mayor me llamó; el de la olímpica también me llama para ver cómo estoy", señaló sobre el escaparate en el que está desde su lfichaje con con los de la UNAM.