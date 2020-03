¿Se suspende todo el fútbol argentino?

Los médicos de los clubes de distintas categorías enviaron una carta a AFA y Superliga sugiriendo que no se disputen partidos de ningún torneo.

A 24 horas del anuncio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de que todos los partidos de todas las categorías del fútbol argentino se llevarán a cabo sin público por tiempo indeterminado, un pedido impulsado por algunos de los médicos de los planteles profesionales podría parar la pelota definitivamente.

Según informaron en TyC Sports, los cuerpos médicos de los equipos de Primera División y del ascenso enviaron una nota a la AFA y a Superliga sugiriendo que no se dispute la primera fecha de la Copa Superliga, que inicia este viernes 13, ni ningún otro encuentro de ninguna categoría.

"Sabemos de los inconvenientes que esta suspensión les puede ocasionar, pero nosotros como responsables médicos de las instituciones participantes, tenemos como prioridad salvaguardar la salud de todos los miembros de esta gran familia del fútbol", argumentaron los médicos, a través de una carta firmada por la Subcomisión de médicos del fútbol. En la misma carta, se sugiere también suspender los "entrenamientos en forma colectiva, momentáneamente hasta mejorar la situación actual".

Por su parte, contrario a esa postura, Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) confirmó que "empieza la Copa de la Superliga" e informó que el martes se realizará una reunión con todos los presidentes de Superliga para decidir si se suspende el fútbol. "Si los médicos de los planteles sugieren parar ahora, tienen que acreditar el pedido con firma y sello a la AFA", explicó, en declaraciones a Superfútbol

"Si no jugamos, no entrenamos. Si no jugamos, ni entrenamos, nos quedamos en nuestra casa. Pero por ahí vamos al supermercado. Ahí hay gente que trabaja. Si un futbolista se queda en su casa, no debe mandar a sus hijos a la escuela, si tiene empleada doméstica, esa persona tampoco tiene que trabajar. Con ese criterio, el que maneja el colectivo tampoco debería manejarlo. Acá, el análisis es mucho más profundo. Si se para el fútbol, se tiene que parar el país", concluyó.

La carta completa.

Sres. Presidentes de AFA y SAF



Claudio Tapia y Marcelo Tinelli

Por medio de la presente nos dirigimos a Uds. para informarles que por nuestro compromiso como médicos de clubes que participan en campeonatos de Superliga con motivo de la prevención del COVID19, ante la rápida expansión del mismo y para proteger la salud de los jugadores, cuerpo técnico, delegación, árbitros, dirigentes, prensa y nosotros; SUGERIMOS, la suspensión del campeonato de la Copa Superliga 2020 (entrenando no en forma colectiva) momentáneamente hasta mejorar la situación actual.

Sabemos de los inconvenientes que esta suspensión les puede ocasionar, pero nosotros, como responsables médicos de las instituciones participantes, tenemos como prioridad salvaguardar la salud de todos los miembros de esta gran familia del fútbol.

Aprovechamos a saludarlos muy atentamente.



​Subcomisión de médicos del fútbol