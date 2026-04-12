«Se echó a llorar»... La estrella argentina podría perderse el Mundial

La estrella de la selección argentina podría quedarse fuera de la fase final de la Copa América, que se jugará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México.

El sorteo ubicó a Argentina en el Grupo 10 con Argelia, Austria y Jordania.

Este domingo, en el partido de la Premier League entre Tottenham y Sunderland, el portero checo Antonín Kynský y el defensa argentino Cristian Romero chocaron de forma violenta.

El Tottenham, que lucha por mantenerse en la liga, ya perdía 1-0 tras el gol de Nordi Mokele.

Instantes después, Brian Robey, del Sunderland, empujó a Romero, que chocó con Kinský al ir a atrapar el balón.

Tras una larga interrupción para recibir atención médica, Romero lloró al ser retirado en camilla.

Inmediatamente surgieron temores de una grave lesión en la rodilla, y los medios indicaron que su participación en el Mundial pende del diagnóstico tras las pruebas. La situación no parece buena, sobre todo porque el jugador lloraba.

Roberto De Zerbi, técnico del Tottenham, afirmó en la web del club: «En los próximos días conoceremos la gravedad de la lesión de Romero».

En la rueda de prensa posterior, al preguntársele si tenía más detalles, añadió: «Aún no lo sabemos, veremos cómo evoluciona en los próximos días. Ojalá no sea grave, porque es un jugador clave, una persona fantástica y un profesional de gran nivel; lo necesitamos para terminar la temporada y alcanzar nuestro objetivo».

El periodista argentino Gastón Idul, especializado en la selección, publicó un video en X: «Cristian Romero sufre inestabilidad en la rodilla y se someterá a pruebas de ligamentos para saber si se ha lesionado el ligamento colateral interno o si solo se trata de un hematoma... El dolor está ahí».

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