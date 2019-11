Se acabó el debate: Correa y Morata, la dupla letal de Simeone

El primero celebró con gol su partido 200 y el segundo marcó por sexta vez consecutiva.

Se acusaba al por su falta de gol que le ha convertido en uno de los grandes de Europa con menos pólvora. Ante el Simeone volvía a su idea de descartar el tridente que tan pobre resultado le ha dado hasta ahora para apostar con la dupla Correa-Morata, con Costa en el banquillo.

La jugada le salió bien al Cholo y al Atlético que vio cómo el argentino y el español combinaban a la perfección y se producían ocasiones en la primera mitad, al contrario que en los anteriores encuentros.

4 - Ángel Correa ha participado en cuatro de los últimos cinco goles del @Atleti en (un gol y tres asistencias). Protagonista. pic.twitter.com/4fro1L1gKK — OptaJose (@OptaJose) November 10, 2019

Morata tuvo algunas en los primeros 45 minutos, sobre todo una clarísima donde picó el balón sobre Diego López pero el esférico salió ligeramente desviado. Pero todo cambió al filo del descanso cuando de nuevo el ‘9’ hizo una vaselina al meta espanyolista que aprovechó Correa para enviar a gol y celebrar así su partido 200 con la camiseta rojiblanca.

Era el primer tanto del argentino esta temporada que a punto estuvo de no empezar con la salida que no se llegó a concretar. Poco a poco entró en el equipo y cambió la cara en ataque para un equipo sin pólvora. Tres asistencias llevaba, pero no había visto puerta hasta que por fin en el descuento de la primera mitad lo consiguió.

Por su parte Morata encontró el premio del gol en la segunda mitad con una asistencia de Vitolo, el mejor del equipo en su vuelta a la titularidad, tras un disparo con el que logró su sexta diana en seis partidos consecutivos, una marca con la que igualó el registro de Griezmann.

Con este triunfo el Atlético de Madrid suma 24 puntos y se sitúa a uno del y en una preciosa lucha por la Liga.