Se acaba la polémica... ¿Asumirá Donis el cargo de seleccionador de Arabia Saudí?

Ahmed Khuraida, presidente del club saudí Al-Khaleej, ha zanjado la polémica sobre la posible llegada del entrenador griego Giorgos Donis a la selección saudí en sustitución del francés Hervé Renard antes del Mundial 2026.

Renard estuvo cerca de salir tras perder 0-4 con Egipto y 1-2 con Serbia, pero la Federación Saudí confirmó su continuidad.

Pese a ello, su futuro sigue incierto, con rumores que sitúan como candidatos a Donis (Al-Khaleej), Jorge Jesús (Al-Nassr) y Simone Inzaghi (Al-Hilal).

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Al respecto, Ahmed Khuraida, presidente del Al-Khaleej, declaró al diario Al-Yaum: «No nos ha llegado nada en los últimos días sobre la posibilidad de que Donis dirija la selección saudí».

Y añadió: «El entrenador griego viajó ayer a su país para disfrutar de unas breves vacaciones de cinco días, dado que el Al-Khaleej no tiene partidos en esta jornada, y el entrenador no ha dicho nada sobre la selección».



