Scaloni y la vuelta de Di María: "No íbamos a cometer otra vez el error de no traerlo"

El técnico de la Selección argentina explicó por qué volvió a convocar al Fideo para los duelos de Eliminatorias.

A horas del duelo entre y por la tercera jornada de las Eliminatorias sudamericanas, Lionel Scaloni, entrenador de la Selección albiceleste, habló en conferencia de prensa y, entre otros temas, explicó por qué se decidió a volver a convocar a Ángel Di María luego de casi un año y medio sin tenerlo en cuenta.

"En la anterior convocatoria teníamos a Nico González y Lo Celso. En esta, Nico venía con muy pocos minutos, Lo Celso todavía no había agarrado ritmo futbolístico y pensamos que esta vez no íbamos a cometer otra vez el error de no traerlo", explicó el DT argentino, y agregó sobre su vínculo con el futbolista del : "Mi relación con él es perfecta, estamos contentos de tenerlo y está entrenando muy bien".

En la misma línea, Scaloni se refirió a cómo fue el armado de la lista para los duelos de la fecha 3 y 4 ante Paraguay y Perú, respectivamente. "Sin dudas fue una convocatoria muy atípica. De las más difíciles que tuvimos desde que estamos acá. Es propio de lo que estamos viviendo por la cantidad de partidos que se están jugando y las prisas que existen. Esperamos poder contar con todos", explicó.

"La verdad que tuvimos bastantes inconvenientes, sobretodo a nivel de poder contar con la mayoría de jugadores. Todavía hoy no los tenemos a todos. Recién llegó Martínez Quarta y veremos si a la tarde puede entrenar con el grupo, y el resto de los que entrenaron diferenciado por diferentes causas esperamos hoy ver cómo se encuentran para definir el equipo para mañana", completó.

Por último habló acerca del estado físico del capitán Lionel Messi: "Leo con nosotros entrenó normal. Es sabido que con su club jugó un tiempo porque venía arrastrando una molestia en el tobillo, pero que no le impide jugar, así que para nosotros esta apto y disponible para jugar mañana. A partir de lo que pase mañana veremos si cambia algo, pero en principio está para jugar".