Scaloni: "Me preocupa el estado físico de los jugadores"

El DT de la Selección argentina reconoció que los futbolistas llegaron al límite para el partido ante Paraguay y avisó que puede haber rotación.

Aunque hayan disputado un partido sin mayores sobresaltos, el triunfo de Argentina sobre Paraguay, que le dio la clasificación a cuartos de final, no fue para nada fácil. Los futbolistas de la Albiceleste arrastran una seguidilla de partidos de mucho desgaste y, como se pudo observar sobre el final del encuentro, están al límite de sus energías. Una cuestión que preocupa por demás al cuerpo técnico.

"Estábamos muy justos de fuerzas. Lo que me preocupa hoy es el estado físico de los jugadores. Las condiciones no eran las mejores para jugar, porque los chicos que entraron también venían de una inactividad", reconoció Lionel Scaloni tras la victoria. "Es una posibilidad que el siguiente partido realicemos rotaciones. Haber clasificado nos da tranquilidad. Ahora recuperaremos fuerzas y entrenamientos", advirtió. El plantel regresará a Argentina para preparar el encuentro ante Boliva y el parate de una semana no podría caerle en mejor momento.

🏆 #CopaAmérica 🎙️ @lioscaloni: "Lo que me preocupa hoy es el estado físico de los jugadores. Las condiciones no eran las mejores para jugar. El segundo tiempo también es mérito de Paraguay. Obviamente hay cosas para mejorar, como en todos los partidos". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) June 22, 2021

"La realidad es que Messi viene jugando todos los partidos y es muy difícil no contar con él", manifestó el técnico, quien estuvo a punto de darle descanso al '10'. "Aún estando cansado, sigue marcando la diferencia", lo elogió, a la vez que también destacó a Ángel Di María y a Sergio Agüero: "Demuestran que están vigentes y pueden aportar a esta camiseta. Sergio ha hecho un enorme esfuerzo y ha trabajado por el bien del equipo".