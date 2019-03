Scaloni explicó las ausencias de dos pesos pesados en la Selección argentina

Confirmó que Icardi no fue convocado porque no está jugando, mientras que argumentó que lo de Agüero responde a la necesidad de ver a otros jugadores.

Salió la lista de convocados de la Selección argentina para la primera doble fecha FIFA de 2019 y no lo hizo sin sorpresas. A los nuevos nombres se suma el esperado regreso de Lionel Messi y de Ángel Di María, pero también dos ausencias que llaman la atención: la de Mauro Icardi, fija en esta renovación que lleva adelante Lionel Scaloni, y la de Sergio Agüero.

#SelecciónMayor Ésta es la lista de futbolistas convocados por el entrenador Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la @Argentina. pic.twitter.com/a16vUSMQSJ — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 7 de marzo de 2019

En el caso del delantero de Inter, la explicación del DT tuvo que ver directamente con la crisis que atraviesan la institución y el futbolista: "Su presente es complicado. Las decisiones las toma él con su gente y su club. Nosotros tendremos que tomar las nuestras. A la selección no le conviene que le esté pasando esto. Lo hablamos y lo entendió. Si va a la Copa América se verá en los próximos meses".

En el caso del Kun, el entrenador argumentó que tiene más que ver con un deseo propio que por el nivel que el ex-Independiente viene mostrando en Manchester City. "Mi relación con él es perfecta. Ya lo conozco y no necesito verlo. Creemos que es mejor ver a otros jugadores y no quedarnos siempre con los mismos. Después sacaremos conclusiones sobre quiénes rindieron y quiénes no", concluyó el seleccionador.