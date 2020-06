Saúl Ñíguez, sobre su futuro: “Lo que tenga que venir, que venga”

El centrocampista del Atlético de Madrid no descarta un movimiento. Eso sí, avisa: “No tengo noticias de ningún club".

En este receso por culpa del coronavirus, no hubo balones en los campos de juego, pero sí rumores que alimentaron ciertas emociones. Bien lo sabe Saúl Ñíguez, quien alarmó a propios y extraños con una posible salida del . “Lo que tenga que venir, que venga”, declaró el centrocampista en radio Marca, justo en la previa del choque frente al Atheltic, en San Mamés.

“Veo cosas en Instagram o algún periódico que lo sacáis vosotros, pero yo no tengo ninguna noticia de ningún club. Estoy centrado en terminar estas jornadas consiguiendo el objetivo y luego ilusionadísimo con la Champions. Tengo un contrato de muy larga duración, que lo firmé porque quería seguir aquí”, remarcó el futbolista del conjunto de Diego Simeone. Y agregó: “La gente dice que salga a decir que no, pero si dices que no y luego pasa algo, quedas mal. Yo sólo me dedico a jugar al fútbol”.

La polémica por la nueva reglamentación con respecto a los cambios

Que haya tres, cuatro o cinco modificaciones por partido, no es un problema para Saúl. “Cada entrenador lo puede gestionar como quiera. Al jugar once partidos en un mes, necesitamos de todos y ahí salimos beneficiados porque tenemos una plantilla muy competitiva”, valoró el jugador. “En un mismo partido va a haber muchos minipartidos, así que el que mejor se adapte va a ser el que va a sacar el mejor partido. Con los cinco cambios, el partido en cualquier momento puede cambiar”, añadió.

La despedida del Mono Burgos

Para Saúl, el día a día ya no será igual después del anuncio de Germán Burgos, informando su distanciamiento con Simeone: “No ha querido estar por encima de nadie, sabía cuál era su rol dentro del equipo, sabe lo importante que es para todos los jugadores y para la cantera porque es muy cercano y te da mucho cariño. Personalmente le debo mucho por lo del riñón. Le deseo la mejor de las suertes".