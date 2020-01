Saucedo queda fuera de los planes de Wilstermann

El mediocampista boliviano se despidió del club en el que logró tres títulos en los últimos tres años.

El mediocampista boliviano Fernando Saucedo dejó de pertenecer a Wilstermann que ya no lo tiene en planes para esta temporada en la que jugará el torneo local y la de América.

Saucedo era uno de los pocos jugadores que no logró renovar su contrato con el club aviador, todo indica que fue una diferencia económica la que hizo que el jugador deje de pertenecer a la institución de Cochabamba.

"El cariño que sentía antes ya no estaba. Me ofrecieron el mismo contrato y no pudieron aumentar. Quizás se cansaron de mí y tengo que irme. Gracias a Wilstermann tengo ofertas buenas", declaró Saucedo a los medios bolivianos.

El mediocampista fue parte importante del equipo rojo en los tres títulos que alcanzó en 2016, 2018 y 2019.

"No aceptó la propuesta, el directorio y el presidente (Grover Vargas) hemos decidido que Fernando Saucedo no va con el club. No se ha podido acordar el tema económico. Él no ha aceptado la oferta que le hicimos", declaró Renán Quiroga, vicepresidente de los aviadores.

Una de las opciones de que tiene Saucedo es jugar en Always Ready, club que lo tiene entre sus planes.